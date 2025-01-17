Украина решила заменить Россию на рынке поставок энергии в Европу

Ряд украинских энергетических компаний подписали Меморандум о взаимопонимании с целью водородных поставок в страны ЕС. Об этом сообщает «Укринформ». Соответствующее решение было принято после того, как Киев отказался от транзита российской нефти через свою страну, в результате чего некоторые страны лишились возможности получать энергопродукты.
«Подписание состоялось с представителями Gas TSO Украины, Stadtwerke M?nchen, Wien Energie <...> и ряда других компаний. Меморандум о взаимопонимании определяет совместные усилия по использованию потенциала возобновляемой энергетики Украины и его интеграции в европейский энергетический рынок», — говорится в отчете «Оператора газотранспортной системы Украины», на которое ссылается «Укринформ». Меморандум был подписан с целью поддержки водородного коридора между Украиной и странами Евросоюза.
Киев рассчитывает транспортировать водород по трубопроводам через Словакию, Чехию, Австрию и Германию. Некоторые из путей планируют перепрофилировать специально под водород.
Ежегодно в мире производится примерно 70 миллионов тонн водорода. Одним из главных преимуществ этого ресурса является его экологичность. Тем не менее существенными недостатками остаются его взрывоопасность, способность вызывать коррозию, а также высокая летучесть. Кроме того, значительным минусом производства водорода является большое количество выбросов углекислого газа, отмечают эксперты.
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