Украина решила заменить Россию на рынке поставок энергии в Европу

«Украинформ»: Киев намерен поставлять водород странам ЕС
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Украина решила заменит российский газ на свой водород для поставки странам ЕС
Украина решила заменит российский газ на свой водород для поставки странам ЕС Фото:

Ряд украинских энергетических компаний подписали Меморандум о взаимопонимании с целью водородных поставок в страны ЕС. Об этом сообщает «Укринформ». Соответствующее решение было принято после того, как Киев отказался от транзита российской нефти через свою страну, в результате чего некоторые страны лишились возможности получать энергопродукты.

«Подписание состоялось с представителями Gas TSO Украины, Stadtwerke M?nchen, Wien Energie <...> и ряда других компаний. Меморандум о взаимопонимании определяет совместные усилия по использованию потенциала возобновляемой энергетики Украины и его интеграции в европейский энергетический рынок», — говорится в отчете «Оператора газотранспортной системы Украины», на которое ссылается «Укринформ». Меморандум был подписан с целью поддержки водородного коридора между Украиной и странами Евросоюза.

Киев рассчитывает транспортировать водород по трубопроводам через Словакию, Чехию, Австрию и Германию. Некоторые из путей планируют перепрофилировать специально под водород.

Ежегодно в мире производится примерно 70 миллионов тонн водорода. Одним из главных преимуществ этого ресурса является его экологичность. Тем не менее существенными недостатками остаются его взрывоопасность, способность вызывать коррозию, а также высокая летучесть. Кроме того, значительным минусом производства водорода является большое количество выбросов углекислого газа, отмечают эксперты.

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Ряд украинских энергетических компаний подписали Меморандум о взаимопонимании с целью водородных поставок в страны ЕС. Об этом сообщает «Укринформ». Соответствующее решение было принято после того, как Киев отказался от транзита российской нефти через свою страну, в результате чего некоторые страны лишились возможности получать энергопродукты. «Подписание состоялось с представителями Gas TSO Украины, Stadtwerke M?nchen, Wien Energie <...> и ряда других компаний. Меморандум о взаимопонимании определяет совместные усилия по использованию потенциала возобновляемой энергетики Украины и его интеграции в европейский энергетический рынок», — говорится в отчете «Оператора газотранспортной системы Украины», на которое ссылается «Укринформ». Меморандум был подписан с целью поддержки водородного коридора между Украиной и странами Евросоюза. Киев рассчитывает транспортировать водород по трубопроводам через Словакию, Чехию, Австрию и Германию. Некоторые из путей планируют перепрофилировать специально под водород. Ежегодно в мире производится примерно 70 миллионов тонн водорода. Одним из главных преимуществ этого ресурса является его экологичность. Тем не менее существенными недостатками остаются его взрывоопасность, способность вызывать коррозию, а также высокая летучесть. Кроме того, значительным минусом производства водорода является большое количество выбросов углекислого газа, отмечают эксперты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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