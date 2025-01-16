Крещение 2025: история и традиции одного из главных православных праздников

19 января православные христиане отмечают Крещение, праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан. В этот день многие окунаются в прорубь, что символизирует очищение души и тела. Эта укоренившаяся традиция объединяет даже тех, кто не считает себя глубоко верующим. Дата праздника, приметы, что нельзя категорически делать в этот день — в материале URA.RU.
История Крещения
Крещение, или Богоявление — это большой христианский праздник, отмечающий сразу три важных события: рождение Иисуса, поклонение ему волхвов и его крещение в реке Иордан. Раньше все это праздновали в один день. Эти события рассказывают о начале пути Иисуса: сначала он родился, потом мудрецы-волхвы поняли, что он — Мессия (то есть Спаситель мира), а потом он крестился в Иордане. Именно во время крещения всем стало ясно, что Иисус — это Бог. В этот момент явилась Святая Троица: Бог Отец, Бог Сын (Иисус) и Святой Дух. Поэтому праздник еще и называется Богоявлением — Бог явил себя миру.
Крещение в воде символизирует очищение от грехов и начало новой жизни. Само слово «крестить» означает «погружать в воду». Иоанн Креститель тоже крестил людей перед тем, как пришел Мессия, чтобы показать, что нужно очиститься от грехов, прежде чем встретить Бога. Сегодня многие верующие отмечают Крещение, освящая воду и купаясь в прорубях. Это символические действия, но Церковь призывает помнить о смысле праздника: рождении Иисуса, о его божественной природе и о возможности духовного обновления. Конечно, нужно быть осторожными при купании в ледяной воде и не забывать о безопасности.
Какого числа Крещение в 2025 году
Крещение Господне отмечается в разных странах в разные дни, что связано с использованием различных календарей. Русская Православная Церковь, как и большинство православных церквей, использует юлианский или новоюлианский календарь, в результате чего Крещение неизменно приходится на 19 января. А католическая церковь и большинство протестантских церквей придерживаются григорианского календаря и празднуют Крещение 6 января. Во многих странах 6 января — нерабочий праздничный день — Австрии, Германии, Греции, Испании и других.
Хотя Крещение имеет большое значение для христиан, в России, в отличие от многих других стран, этот день не является официальным нерабочим праздничным днем.
Традиции Крещения
В канун Крещения, 18 января (Крещенский сочельник), в церквях проходит особая, более длинная служба. Во время нее читают отрывки из Евангелия, посвященные этому событию. Накануне, в крещенский сочельник 18 января, верующие соблюдают строгий пост — разрешается есть только сочиво.
Главное событие сочельника — великое освящение воды. Священник освящает воду особыми молитвами и троекратным погружением креста, после чего ее раздают прихожанам. Эта «великая агиасма» («святыня» по-гречески) считается целебной и хранится верующими в течение года. Однако священники подчеркивают духовный, а не магический смысл этого обряда. Освящение воды происходит и в сам день Крещения, 19 января, и эта вода ничем не отличается от освященной накануне. Одна из самых популярных традиций Крещения — купание в прорубях (иорданях). Хотя Церковь не предписывает этот обряд, он глубоко укоренился в народной культуре, особенно в последние десятилетия. В крупных городах в крещенских купаниях участвуют сотни тысяч людей. Купаются обычно в ночь с 18 на 19 января, многие стремятся окунуться в полночь, но время погружения не имеет принципиального значения.
Еще одна традиция Крещения — гадания. Праздник выпадает на святочные дни (с 6 по 19 января, «от звезды до воды»), которые издавна были временем гаданий. Девушки пытались узнать имя суженого (с помощью зеркал или петуха), предсказывали урожай (по караваю) и погоду (по луковице). Эти народные традиции, хоть и не имеют прямого отношения к религиозной части праздника, прочно связаны с ним в народном сознании, создавая неповторимую атмосферу Крещения. При этом Церковь выступает категорически против гадания, отмечая, что будущее предсказать невозможно.
Что принято делать на Крещение
- Посетить церковную службу: Участие в богослужении — это основной способ отметить праздник для верующих.
- Освятить воду: В храмах проходит обряд освящения воды, которую верующие затем хранят дома.
- Пожертвовать в храм: В этот день принято делать пожертвования в поддержку храма.
- Поститься (для верующих): Крещенский сочельник — строгий постный день.
- Помолиться: Обратиться к Богу с молитвами о здоровье, благополучии и прощении грехов.
- Окунуться в прорубь (по желанию и с соблюдением мер предосторожности): Это народная традиция, не являющаяся обязательной частью церковного обряда. Важно помнить о безопасности и состоянии своего здоровья.
- Провести время с семьей и близкими: Крещение — это семейный праздник, время для общения и укрепления родственных связей.
Чего лучше избегать на Крещение:
Злоупотреблять алкоголем: Крещение — не повод для пьянства. Алкоголь может быть опасен, особенно при купании в проруби.
- Игнорировать меры безопасности при купании в проруби: Если вы решили окунуться в прорубь, делайте это в специально оборудованных местах, в присутствии других людей, и позаботьтесь о своем здоровье.
- Считать крещенскую воду магическим средством: Крещенская вода — это освященная вода, символ очищения, но не панацея от всех болезней.
- Заниматься гаданиями (если вы религиозны): Церковь негативно относится к гаданиям.
- Ссориться и конфликтовать: Праздник — это время мира и добра.
Приметы на Крещение
С праздником также связано много примет и поверий. Вот некоторые из наиболее распространенных:
- Какая погода на Крещение, такая будет и погода в марте: Эта примета, пожалуй, самая популярная. Считается, что погода 19 января предвещает погоду в начале весны.
- Иней на деревьях — к урожаю хлеба: Наличие обильного инея на Крещение считалось хорошим предзнаменованием для будущего урожая зерновых культур.
- Ясный солнечный день — к сухому лету: Солнечная погода в день Крещения предвещала жаркое и засушливое лето.
- Звезды на небе ярко светят — к хорошему урожаю ягод: Яркое звездное небо в ночь на Крещение сулило богатый урожай ягод.
- Сильный ветер — к урожаю грибов: Ветер в день Крещения считался признаком обильного урожая грибов в будущем году.
- Морозный день — к хорошему урожаю огурцов: Крещенские морозы обещали хороший урожай огурцов.
- Снег на Крещение — к затяжной весне: Обильный снегопад в день Крещения предвещал долгую и холодную весну.
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