16 января 2025

Появились рендеры огромной гостиницы на берегу Шарташа

Появились рендеры курорта «Баден-Бадена» на берегу Шарташа в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, горячий источник, купание, термальный источник, баден-баден, баден, бассейн
Проект включает гостиницу, spa-комплекс и бассейны (архивное фото) Фото:

Появились рендеры нового гигантского курорта с гостиницей и спа-комплексом, который построит компания «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии.

Компания подала запрос на изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью почти четыре гектара на «гостиничное обслуживание». В планах фирмы — строительство комплекса общей площадью 28,2 тысячи квадратных метров высотой от трех до семи этажей. Проект включает гостиницу, spa-комплекс и отдельные домики для отдыха. Также предусмотрены парковка, бассейны, пирс и спортивная зона на пляже.

Ранее URA.RU сообщало, что госэкспертиза одобрила владельцам «Баден-Бадена» строительство гостиницы на Уктусе на территории действующих терм. Приступать к работам сразу они не собираются из-за экономической ситуации и высокой ключевой ставки.

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Появились рендеры нового гигантского курорта с гостиницей и спа-комплексом, который построит компания «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии. Компания подала запрос на изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью почти четыре гектара на «гостиничное обслуживание». В планах фирмы — строительство комплекса общей площадью 28,2 тысячи квадратных метров высотой от трех до семи этажей. Проект включает гостиницу, spa-комплекс и отдельные домики для отдыха. Также предусмотрены парковка, бассейны, пирс и спортивная зона на пляже. Ранее URA.RU сообщало, что госэкспертиза одобрила владельцам «Баден-Бадена» строительство гостиницы на Уктусе на территории действующих терм. Приступать к работам сразу они не собираются из-за экономической ситуации и высокой ключевой ставки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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