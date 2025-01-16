Появились рендеры огромной гостиницы на берегу Шарташа

Появились рендеры нового гигантского курорта с гостиницей и спа-комплексом, который построит компания «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии.
Компания подала запрос на изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью почти четыре гектара на «гостиничное обслуживание». В планах фирмы — строительство комплекса общей площадью 28,2 тысячи квадратных метров высотой от трех до семи этажей. Проект включает гостиницу, spa-комплекс и отдельные домики для отдыха. Также предусмотрены парковка, бассейны, пирс и спортивная зона на пляже.
Ранее URA.RU сообщало, что госэкспертиза одобрила владельцам «Баден-Бадена» строительство гостиницы на Уктусе на территории действующих терм. Приступать к работам сразу они не собираются из-за экономической ситуации и высокой ключевой ставки.
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