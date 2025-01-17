Владельцы iPhone начали массово жаловаться на сбои в работе

Пользователи iPhone столкнулись с проблемами в работе модуля eSIM, что приводит к выходу виртуальной сим-карты из строя и проблемам со связью в самих смартфонах. Об этом сообщает «Коммерсант», на основе анализа обращений пользователей на данную проблему.
«Сервис ремонта телефонов Pedant.ru за первые две недели 2025 года получил до десяти обращений с проблемой в работе eSIM», — передают журналисты, ссылаясь на слова сооснователя сети сервисных центров Pedant.ru Романа Персиянова. Причем тот отметил, что наблюдаются неполадки в работе и физических SIM-карт.
Отмечается, что с данной проблемой чаще всего в сервисные центры обращаются именно пользователи iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max, добавил Персиянов. Кроме того, частые проблемы со связью наблюдаются у пользователей eSIM от Т-Банка «Т-Мобайл».
Чип eSIM расшифровывается как встроенная SIM-карта. Он интегрируется в материнскую плату самого устройства iPhone, причем извлечь его невозможно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.