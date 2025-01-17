Владельцы iPhone начали массово жаловаться на сбои в работе

«Коммерсант»: владельцы iPhone жалуются на работу чипа eSIM
© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцы iPhone жалуются на работу модуля eSIM
Владельцы iPhone жалуются на работу модуля eSIM Фото:

Пользователи iPhone столкнулись с проблемами в работе модуля eSIM, что приводит к выходу виртуальной сим-карты из строя и проблемам со связью в самих смартфонах. Об этом сообщает «Коммерсант», на основе анализа обращений пользователей на данную проблему. 

«Сервис ремонта телефонов Pedant.ru за первые две недели 2025 года получил до десяти обращений с проблемой в работе eSIM», — передают журналисты, ссылаясь на слова сооснователя сети сервисных центров Pedant.ru Романа Персиянова. Причем тот отметил, что наблюдаются неполадки в работе и физических SIM-карт.

Отмечается, что с данной проблемой чаще всего в сервисные центры обращаются именно пользователи iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max, добавил Персиянов. Кроме того, частые проблемы со связью наблюдаются у пользователей eSIM от Т-Банка «Т-Мобайл».

Чип eSIM расшифровывается как встроенная SIM-карта. Он интегрируется в материнскую плату самого устройства iPhone, причем извлечь его невозможно. 

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Пользователи iPhone столкнулись с проблемами в работе модуля eSIM, что приводит к выходу виртуальной сим-карты из строя и проблемам со связью в самих смартфонах. Об этом сообщает «Коммерсант», на основе анализа обращений пользователей на данную проблему.  «Сервис ремонта телефонов Pedant.ru за первые две недели 2025 года получил до десяти обращений с проблемой в работе eSIM», — передают журналисты, ссылаясь на слова сооснователя сети сервисных центров Pedant.ru Романа Персиянова. Причем тот отметил, что наблюдаются неполадки в работе и физических SIM-карт. Отмечается, что с данной проблемой чаще всего в сервисные центры обращаются именно пользователи iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max, добавил Персиянов. Кроме того, частые проблемы со связью наблюдаются у пользователей eSIM от Т-Банка «Т-Мобайл». Чип eSIM расшифровывается как встроенная SIM-карта. Он интегрируется в материнскую плату самого устройства iPhone, причем извлечь его невозможно. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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