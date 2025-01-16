Пермский театр кукол ставит мировую премьеру о цифровом бессмертии

Пермский театр кукол впервые в мире поставит спектакль по роману «Смерти. net» Татьяны Замировской. Над постановкой «Скачайте наши души» работает художественный руководитель театра Дмитрий Вихрецкий.
«Тексты современной писательницы Татьяны Замировской номинированы на премию „Национальный бестселлер“, критики сравнивают ее произведения с лучшими образцами научной фантастики от Урсулы Ле Гуин до братьев Стругацких. Роман „Смерти. net“ о цифровой вечной жизни и человеческой памяти еще ни разу не был поставлен на сцене, поэтому зрителей Пермского театра кукол ожидает настоящая мировая премьера», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
Роман Татьяны Замировской «Смерти. net» — это антиутопия об интернете для мертвых, всеобщем цифровом воскресении и изоляции, указано на сайте издательства АСТ. Книга вошла в лонг?лист премии «Национальный бестселлер — 2021». «Будущее, где можно пообщаться с умершим близким, — уже почти реально. Но что случится, если всех цифровых мертвых, загруженных в облако, объединить в общую сеть? Сможет ли „интернет для мертвых“ влиять на реальный мир? И что делать, если тот, кто умер, — это ты сам, а родной человек не выходит на связь?» — говорится в аннотации произведения.
Пермский театр кукол не в первый раз обращается к произведениям современных авторов и теме виртуальной реальности. Сейчас на сцене идет спектакль «Илиада v. 2.0», который создан по мотивам древнегреческой поэмы Гомера, но вдохновлен вселенной произведений Виктора Пелевина «Transhumanism Inc». Костюмы героев спектакля представляют собой микс античности и мира компьютерной игры и сериала Fallout, игры «Машинариум», а также фильма «Безумный Макс».
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