Российского тренера по легкой атлетике обвинили в совращении девочек

В Волгодонске задержан заслуженный тренер России по легкой атлетике, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Согласно информации от источников, подозреваемый привлекал в свою квартиру 12-летних девочек и совращал их.
«Тренер по легкой атлетике у себя в квартире совершал развратные действия в отношении девочек 2012 и 2011 года рождения», — рассказал собеседник РЕН ТВ. По данным источника, на данный момент установлены как минимум три случая. При этом свои преступления мужчина начал совершать еще в июле прошлого года.
В отношении тренера возбуждено уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении с лицами, не достигшими 14-летнего возраста. Подозреваемый находится под стражей, ведется активная работа по установлению других возможных жертв его преступлений.
В конце ноября 2024 года в Екатеринбурге силовики задержали тренера по физподготовке хоккейного клуба «Сибирские снайперы» Вадима Берестова за домогательства к игрокам молодежной команды. Спортивный журналист Алексей Шевченко сообщил в Telegram, что он отправлял подросткам непристойные фото и приглашал их к себе в номер.
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