Российского тренера по легкой атлетике обвинили в совращении девочек

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Против тренера возбудили уголовное дело по двум статьям
Против тренера возбудили уголовное дело по двум статьям Фото:

В Волгодонске задержан заслуженный тренер России по легкой атлетике, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Согласно информации от источников, подозреваемый привлекал в свою квартиру 12-летних девочек и совращал их. 

«Тренер по легкой атлетике у себя в квартире совершал развратные действия в отношении девочек 2012 и 2011 года рождения», — рассказал собеседник РЕН ТВ. По данным источника, на данный момент установлены как минимум три случая. При этом свои преступления мужчина начал совершать еще в июле прошлого года. 

В отношении тренера возбуждено уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении с лицами, не достигшими 14-летнего возраста. Подозреваемый находится под стражей, ведется активная работа по установлению других возможных жертв его преступлений.

В конце ноября 2024 года в Екатеринбурге силовики задержали тренера по физподготовке хоккейного клуба «Сибирские снайперы» Вадима Берестова за домогательства к игрокам молодежной команды. Спортивный журналист Алексей Шевченко сообщил в Telegram, что он отправлял подросткам непристойные фото и приглашал их к себе в номер.

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В Волгодонске задержан заслуженный тренер России по легкой атлетике, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Согласно информации от источников, подозреваемый привлекал в свою квартиру 12-летних девочек и совращал их.  «Тренер по легкой атлетике у себя в квартире совершал развратные действия в отношении девочек 2012 и 2011 года рождения», — рассказал собеседник РЕН ТВ. По данным источника, на данный момент установлены как минимум три случая. При этом свои преступления мужчина начал совершать еще в июле прошлого года.  В отношении тренера возбуждено уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении с лицами, не достигшими 14-летнего возраста. Подозреваемый находится под стражей, ведется активная работа по установлению других возможных жертв его преступлений. В конце ноября 2024 года в Екатеринбурге силовики задержали тренера по физподготовке хоккейного клуба «Сибирские снайперы» Вадима Берестова за домогательства к игрокам молодежной команды. Спортивный журналист Алексей Шевченко сообщил в Telegram, что он отправлял подросткам непристойные фото и приглашал их к себе в номер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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