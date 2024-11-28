В Екатеринбурге задержали хоккейного тренера за домогательства к игрокам

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Хоккейный матч между ХК «Зауралье» (Курган) и ХК «Металлург» (Новокузнецк). Курган, коньки, зауралье, хоккей
Тренера задержали в день выездного матча «Сибирских снайперов» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 27 ноября силовики задержали тренера по физподготовке хоккейного клуба «Сибирские снайперы» Вадима Берестова за домогательство к игрокам молодежной команды. Спортивный журналист Алексей Шевченко в своем Telegram-канале рассказал, что мужчина скидывал подросткам непристойные фото.

«В одном из клубов МХЛ секс-скандал. Тренер по ОФП приставал к игрокам, приглашал к себе в номер, делился фотками. И все всплыло, его прямо сейчас срочно увезли от команды», — следует из поста. По данным издания «Спорт-Экспресс», Берестова временно отстранили от работы и направили в Новосибирск в день, когда «Сибирские снайперы» играли с екатеринбургским «Авто».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу команды и регионального СУ СКР. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге 27 ноября силовики задержали тренера по физподготовке хоккейного клуба «Сибирские снайперы» Вадима Берестова за домогательство к игрокам молодежной команды. Спортивный журналист Алексей Шевченко в своем Telegram-канале рассказал, что мужчина скидывал подросткам непристойные фото. «В одном из клубов МХЛ секс-скандал. Тренер по ОФП приставал к игрокам, приглашал к себе в номер, делился фотками. И все всплыло, его прямо сейчас срочно увезли от команды», — следует из поста. По данным издания «Спорт-Экспресс», Берестова временно отстранили от работы и направили в Новосибирск в день, когда «Сибирские снайперы» играли с екатеринбургским «Авто». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу команды и регионального СУ СКР. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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