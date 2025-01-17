«Мы не поняли, что с официанткой»: курганцы рассказали о происходящем в новом кафе

Курганцы поделились впечатлениями о новых кафе и барах города. Корреспондент URA.RU собрала отзывы о двух недавно открывшихся заведениях
«Решили сходить, попробовать, но, похоже, был не наш день. Уже с порога нам объявили, что программа приема заказов не работает. Пришлось подождать порядка 15-20 минут. Заказ у нас принимала молодая девушка. Она озвучила все позиции, количество того, что мы заказали, и удалилась. А дальше началось интересное. Сначала нам не донесли напитки. А спустя почти час ожидания нам не принесли половину заказа, аргументируя это тем, что „так и было“», — так рассказала жительница Кургана о своем походе в кафе-хинкальную «Старик Хинкалыч». Также гостья заведения отметила, что официантка держалась очень странно, говорила тихо, казалось, что она сейчас просто упадет в обморок. Несмотря на это, клиентка положительно оценила кухню, отмечая, что хинкали были очень вкусными.
Пользователи интернета в отзывах на кафе отмечают также, что официантам необходимо провести обучение, как по обслуживанию, так и на знание ингредиентов блюд и напитков. Кухня же оценивается посетителями на хорошем уровне. «Брали супы , салаты, долму. А хинкали были просто отличные, я, как знаток, могу сказать, что они были лучше, чем в других городах и ресторанах этой сети», — поделилась гостья кафе Лилия. Пользователь Артур также отмечает превосходный вкус хинкалей.
В октябре прошлого года в Кургане открылся караоке-бар Solo. Посетители пишут в отзывах, что там уютно, вкусно, хороший ассортимент закусок и напитков. Однако у многих есть претензии к качеству обслуживания. «С таким персоналом и управляющим ресторан скоро закончится на вывеске», — написала Ирина. Она отметила хороший караоке, однако ей не понравился матерящийся персонал, плохая работа гардероба и отсутствие туалетной бумаги. «Абсолютно потрясающий караоке-клуб. Были там с подругами провели пятничную ночь до утра: пели и плясали до потери голоса и сил», — поделился отзывом Константин. Посетители также отмечают отличное меню и хорошую атмосферу заведения.
Ранее URA.RU писало о заведениях, которые совсем недавно открылись, и тех, что скоро откроются. Среди них мягкий бар «Собрание», кафе «Квартирка» и ресторан «96 азиаток».
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