16 января 2025

Пьяный бесправник стал участником ДТП с пострадавшими в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Парень отказался проходить медосвидетельствование (архивное фото)
Парень отказался проходить медосвидетельствование (архивное фото) Фото:

Пьяный 21-летний водитель без прав стал участником аварии с пострадавшими у дома №204 по проспекту Победы в Челябинске вечером 16 января. Районный суд арестовал парня на десять суток, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции ГУ МВД России. 

«Авария произошла 16 января в 20:20 у дома № 204 по проспекту Победы в Челябинске. Пассажир автомобиля Renault Logan получил травмы, был доставлен в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Водителя, который сел за руль второго автомобиля Renault Sandero пьяным, доставили в районный суд, где ему было вынесено решение об аресте на десять суток.

В Челябинске ранее на оживленной дороге иномарка сложилась пополам. ДТП произошло на Университетской набережной вечером 14 января. В легковую Honda, которая совершала поворот, врезался Mercedes. От удара кузов японской иномарки разорвало на части, сообщили очевидцы. 

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Пьяный 21-летний водитель без прав стал участником аварии с пострадавшими у дома №204 по проспекту Победы в Челябинске вечером 16 января. Районный суд арестовал парня на десять суток, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции ГУ МВД России.  «Авария произошла 16 января в 20:20 у дома № 204 по проспекту Победы в Челябинске. Пассажир автомобиля Renault Logan получил травмы, был доставлен в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Водителя, который сел за руль второго автомобиля Renault Sandero пьяным, доставили в районный суд, где ему было вынесено решение об аресте на десять суток. В Челябинске ранее на оживленной дороге иномарка сложилась пополам. ДТП произошло на Университетской набережной вечером 14 января. В легковую Honda, которая совершала поворот, врезался Mercedes. От удара кузов японской иномарки разорвало на части, сообщили очевидцы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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