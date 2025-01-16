Пьяный 21-летний водитель без прав стал участником аварии с пострадавшими у дома №204 по проспекту Победы в Челябинске вечером 16 января. Районный суд арестовал парня на десять суток, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Авария произошла 16 января в 20:20 у дома № 204 по проспекту Победы в Челябинске. Пассажир автомобиля Renault Logan получил травмы, был доставлен в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Водителя, который сел за руль второго автомобиля Renault Sandero пьяным, доставили в районный суд, где ему было вынесено решение об аресте на десять суток.
В Челябинске ранее на оживленной дороге иномарка сложилась пополам. ДТП произошло на Университетской набережной вечером 14 января. В легковую Honda, которая совершала поворот, врезался Mercedes. От удара кузов японской иномарки разорвало на части, сообщили очевидцы.
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