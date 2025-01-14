На Университетской набережной в Челябинске вечером 14 января произошло ДТП с двумя автомобилями. В легковую Honda, которая совершала поворот, врезался Mercedes. От удара кузов японской иномарки разорвало на части.
На кадрах с камер компании «Интерсвязь» видно, что на Университетской набережной, около ТРК «Родник», Honda Orthia совершает поворот налево. В то время в правый бок машины врезается Mercedes-Benz C-Class. От сильного удара японский универсал буквально рассыпается на части.
При столкновении пострадал 18-летний водитель Honda. Медицинская помощь второму участнику аварии не понадобилась. По сведениям 74.ру, водитель японской машины не имел водительского удостоверения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!