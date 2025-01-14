14 января 2025

На оживленной дороге в Челябинске иномарка сложилась пополам. Фото, видео

В Челябинске легковую Honda разорвало на части после столкновения с Mercedes
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторам пришлось регулировать движение из-за пробки, которая возникла после ДТП Фото:

На Университетской набережной в Челябинске вечером 14 января произошло ДТП с двумя автомобилями. В легковую Honda, которая совершала поворот, врезался Mercedes. От удара кузов японской иномарки разорвало на части.

На кадрах с камер компании «Интерсвязь» видно, что на Университетской набережной, около ТРК «Родник», Honda Orthia совершает поворот налево. В то время в правый бок машины врезается Mercedes-Benz C-Class. От сильного удара японский универсал буквально рассыпается на части.

При столкновении пострадал 18-летний водитель Honda. Медицинская помощь второму участнику аварии не понадобилась. По сведениям 74.ру, водитель японской машины не имел водительского удостоверения.

Кузов автомобиля сильно деформировался от удара
Кузов автомобиля сильно деформировался от удара

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На Университетской набережной в Челябинске вечером 14 января произошло ДТП с двумя автомобилями. В легковую Honda, которая совершала поворот, врезался Mercedes. От удара кузов японской иномарки разорвало на части. На кадрах с камер компании «Интерсвязь» видно, что на Университетской набережной, около ТРК «Родник», Honda Orthia совершает поворот налево. В то время в правый бок машины врезается Mercedes-Benz C-Class. От сильного удара японский универсал буквально рассыпается на части. При столкновении пострадал 18-летний водитель Honda. Медицинская помощь второму участнику аварии не понадобилась. По сведениям 74.ру, водитель японской машины не имел водительского удостоверения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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