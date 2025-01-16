Театр-Тятрик в Перми ставит свой первый бэби-спектакль

В Перми Театр-Тятрик, который позиционирует себя как театр для детей от ноля лет, начал работу над первым бэби-спектаклем. Первая часть проекта «Театр на ладошке» будет посвящена зиме, рассказали авторы.
«Первый сезонный спектакль, который совсем скоро мы представим зрителям Театра-Тятрика, будет посвящен зиме и чудесам, происходящим в этот период. Постановка „Театр на ладошке. Зима“ направлена на изучение мира через игру, художественные образы, тактильные ощущения и эмоциональные переживания», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
«Театр на ладошке» — проект о временах года, созданный Юрием и Ольгой Устюговыми. Спектакли этой серии идеальны для знакомства маленьких зрителей с театральным искусством, говорят в ТТ.
Театр-Тятрик открылся в Перми в конце декабря 2024 года. Пока он предлагает зрителю две постановки категории 6+. «Театр на ладошке. Зима» станет первым бэби-спектаклем, который рекомендован для детей от 10 месяцев до четырех лет. Премьера — 1 февраля.
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