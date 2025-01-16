16 января 2025

Театр-Тятрик в Перми ставит свой первый бэби-спектакль

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль рассчитан на детей от 10 месяцев до четырех лет
Спектакль рассчитан на детей от 10 месяцев до четырех лет Фото:

В Перми Театр-Тятрик, который позиционирует себя как театр для детей от ноля лет, начал работу над первым бэби-спектаклем. Первая часть проекта «Театр на ладошке» будет посвящена зиме, рассказали авторы.

«Первый сезонный спектакль, который совсем скоро мы представим зрителям Театра-Тятрика, будет посвящен зиме и чудесам, происходящим в этот период. Постановка „Театр на ладошке. Зима“ направлена на изучение мира через игру, художественные образы, тактильные ощущения и эмоциональные переживания», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

«Театр на ладошке» — проект о временах года, созданный Юрием и Ольгой Устюговыми. Спектакли этой серии идеальны для знакомства маленьких зрителей с театральным искусством, говорят в ТТ.

Театр-Тятрик открылся в Перми в конце декабря 2024 года. Пока он предлагает зрителю две постановки категории 6+. «Театр на ладошке. Зима» станет первым бэби-спектаклем, который рекомендован для детей от 10 месяцев до четырех лет. Премьера — 1 февраля.

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В Перми Театр-Тятрик, который позиционирует себя как театр для детей от ноля лет, начал работу над первым бэби-спектаклем. Первая часть проекта «Театр на ладошке» будет посвящена зиме, рассказали авторы. «Первый сезонный спектакль, который совсем скоро мы представим зрителям Театра-Тятрика, будет посвящен зиме и чудесам, происходящим в этот период. Постановка „Театр на ладошке. Зима“ направлена на изучение мира через игру, художественные образы, тактильные ощущения и эмоциональные переживания», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте». «Театр на ладошке» — проект о временах года, созданный Юрием и Ольгой Устюговыми. Спектакли этой серии идеальны для знакомства маленьких зрителей с театральным искусством, говорят в ТТ. Театр-Тятрик открылся в Перми в конце декабря 2024 года. Пока он предлагает зрителю две постановки категории 6+. «Театр на ладошке. Зима» станет первым бэби-спектаклем, который рекомендован для детей от 10 месяцев до четырех лет. Премьера — 1 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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