16 января 2025

После присвоения почетного звания в Миассе выберут место для стелы

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Мэр Юрий Ефименко заявил, что Миасс достоин почетного звания
Мэр Юрий Ефименко заявил, что Миасс достоин почетного звания Фото:

Жителям Миасса (Челябинская область) предстоит выбрать место для установки стелы после присвоения звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Миасс заслужил это почетное звание! Сейчас наша задача — совместно выбрать место установки памятной стелы „Город трудовой доблести“ в знак глубочайшей благодарности миасцам, которые своим трудовым подвигом 80 лет назад приблизили Великую Победу», — цитируют в пресс-службе мэра Юрия Ефименко.

Президент России Владимир Путин утвердил присвоение Миассу звание города трудовой доблести 15 января. Миасс стал четвертым городом области, удостоившегося этого звания. Челябинск и Магнитогорск получили этот статус в 2020 году, Златоуст — в 2022 году.

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Жителям Миасса (Челябинская область) предстоит выбрать место для установки стелы после присвоения звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Миасс заслужил это почетное звание! Сейчас наша задача — совместно выбрать место установки памятной стелы „Город трудовой доблести“ в знак глубочайшей благодарности миасцам, которые своим трудовым подвигом 80 лет назад приблизили Великую Победу», — цитируют в пресс-службе мэра Юрия Ефименко. Президент России Владимир Путин утвердил присвоение Миассу звание города трудовой доблести 15 января. Миасс стал четвертым городом области, удостоившегося этого звания. Челябинск и Магнитогорск получили этот статус в 2020 году, Златоуст — в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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