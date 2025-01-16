После присвоения почетного звания в Миассе выберут место для стелы

Жителям Миасса (Челябинская область) предстоит выбрать место для установки стелы после присвоения звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Миасс заслужил это почетное звание! Сейчас наша задача — совместно выбрать место установки памятной стелы „Город трудовой доблести“ в знак глубочайшей благодарности миасцам, которые своим трудовым подвигом 80 лет назад приблизили Великую Победу», — цитируют в пресс-службе мэра Юрия Ефименко.
Президент России Владимир Путин утвердил присвоение Миассу звание города трудовой доблести 15 января. Миасс стал четвертым городом области, удостоившегося этого звания. Челябинск и Магнитогорск получили этот статус в 2020 году, Златоуст — в 2022 году.
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