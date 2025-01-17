В Екатеринбурге построили вторую очередь «Дацюк Арены»

Первую очередь «Дацюк Арены» построили в 2016 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге завершилось строительство второй очереди «Дацюк Арены» на улице Куйбышева, на территории спортивного комплекса «Юность». Официальное открытие ожидается в январе, сообщили в пресс-службе мэрии. Объект проверили губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов.

«Строительство продвигается рекордно быстрыми темпами. Всего за девять месяцев построили новый корпус, где смогут проживать и питаться спортсмены, судьи. Сегодня в комплексе уже проходят пробные соревнования. В течение трех дней юные атлеты будут бороться за звание сильнейшего», — рассказал Орлов, отметили в мэрии. В период стройки второй очереди «Арены» не прерывались тренировки и соревнования в первой.

Новое трехэтажное здание, расположенное на площади более 8,9 тысячи квадратных метров, имеет два блока, которые соединены наземным теплым переходом. В комплексе есть одно ледовое поле, пять футбольных, открытый стадион для легкоатлетов и для конькобежцев. Будут работать 24 гостиничных номера, столовая, тренажерный зал.

Первая очередь «Дацюк арены» была построена в Екатеринбурге в 2016 году. Закладка камня под вторую состоялась в сентябре 2022 года. Строительство велось, в частности, на гранты — 100 миллионов рублей — команды «СВ Металл», которая одержала победу в 2022 году в Ночной хоккейной лиге и передала деньги городу.