Ушедший из пермского ФК «Амкар» президент клуба Чупраков сделал заявление

Валерий Чупраков, покинувший должность президента пермской АНО «ФК „Амкар-Пермь“», поблагодарил болельщиков за поддержку. Его словам приводятся на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». В своем обращении Чупраков заявил, что цель, которую он ставил перед собой, когда возглавил клуб, не была выполнена.
«Три года назад мы вместе поставили спортивную цель, а я принял на себя ответственность реализовать ее. Эта цель важнее должности: если она еще не выполнена, значит, нужны перемены — и я готов начать эти перемены собственным примером», — заявил Чупраков.
Также Чупраков поблагодарил губернатора края Дмитрия Махонина, который в 2021 году доверил ему возглавить возрожденный футбольный клуб. Сегодня, 17 января стало известно, что президент «Амкара» покидает свой пост. По информации минспорта Прикамья, трудовой договор с ним расторгнут «по соглашению сторон». Новым руководителем клуба с 20 января станет заместитель руководителя УФСБ по Пермскому краю Дмитрий Мартынов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!