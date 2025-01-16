16 января 2025

Ушедший из пермского ФК «Амкар» президент клуба Чупраков сделал заявление

Президент ФК «Амкар», ушедший из клуба, поблагодарил пермяков за поддержку
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермским ФК «Амкар» будет руководить Дмитрий Мартынов
Пермским ФК «Амкар» будет руководить Дмитрий Мартынов Фото:

Валерий Чупраков, покинувший должность президента пермской АНО «ФК „Амкар-Пермь“», поблагодарил болельщиков за поддержку. Его словам приводятся на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». В своем обращении Чупраков заявил, что цель, которую он ставил перед собой, когда возглавил клуб, не была выполнена.

«Три года назад мы вместе поставили спортивную цель, а я принял на себя ответственность реализовать ее. Эта цель важнее должности: если она еще не выполнена, значит, нужны перемены — и я готов начать эти перемены собственным примером», — заявил Чупраков.

Также Чупраков поблагодарил губернатора края Дмитрия Махонина, который в 2021 году доверил ему возглавить возрожденный футбольный клуб. Сегодня, 17 января стало известно, что президент «Амкара» покидает свой пост. По информации минспорта Прикамья, трудовой договор с ним расторгнут «по соглашению сторон». Новым руководителем клуба с 20 января станет заместитель руководителя УФСБ по Пермскому краю Дмитрий Мартынов.

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Валерий Чупраков, покинувший должность президента пермской АНО «ФК „Амкар-Пермь“», поблагодарил болельщиков за поддержку. Его словам приводятся на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». В своем обращении Чупраков заявил, что цель, которую он ставил перед собой, когда возглавил клуб, не была выполнена. «Три года назад мы вместе поставили спортивную цель, а я принял на себя ответственность реализовать ее. Эта цель важнее должности: если она еще не выполнена, значит, нужны перемены — и я готов начать эти перемены собственным примером», — заявил Чупраков. Также Чупраков поблагодарил губернатора края Дмитрия Махонина, который в 2021 году доверил ему возглавить возрожденный футбольный клуб. Сегодня, 17 января стало известно, что президент «Амкара» покидает свой пост. По информации минспорта Прикамья, трудовой договор с ним расторгнут «по соглашению сторон». Новым руководителем клуба с 20 января станет заместитель руководителя УФСБ по Пермскому краю Дмитрий Мартынов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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