16 января 2025

Пермским ФК «Амкар» вместо ушедшего президента Чупракова станет руководить замглавы УФСБ

Президент пермского ФК «Амкар» Валерий Чупраков покинул должность
© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Чупраков руководил возрожденным «Амкаром» с 2021 года
Валерий Чупраков руководил возрожденным «Амкаром» с 2021 года Фото:

Президент пермской автономной некоммерческой организации «ФК „Амкар-Пермь“» Валерий Чупраков покинул свой пост. Схема управления футбольным клубом поменяется. Вместо президента предполагается создать попечительский совет клуба, который возглавит замначальника краевого УФСБ Дмитрий Мартынов.

«Валерий Чупраков покинул должность президента АНО „ФК „Амкар-Пермь““. Краевые власти, основной попечитель „Амкара“, решили кардинально изменить схему управления клубом. Пост президента ликвидируется. Вместо него будет создан наблюдательный совет ФК, который возглавит заместитель начальника управления ФСБ по Пермскому краю Дмитрий Мартынов», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Издание уточняет, что Мартынов является «активным болельщиком» «Амкара».

Чупраков возглавил возрожденный «Амкар» в 2021 году. Тогда он заявил, что ставит перед собой цель вновь вывести клуб в РПЛ. URA.RU писало, что в конце декабря 2024 года расположение команды покинули треть игроков, а в январе 2025-го из клуба ушли тренер по физподготовке Юрий Разгоняев, старший тренер Сергей Шишкин и спортивный директор Алексей Степанов.

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Президент пермской автономной некоммерческой организации «ФК „Амкар-Пермь“» Валерий Чупраков покинул свой пост. Схема управления футбольным клубом поменяется. Вместо президента предполагается создать попечительский совет клуба, который возглавит замначальника краевого УФСБ Дмитрий Мартынов. «Валерий Чупраков покинул должность президента АНО „ФК „Амкар-Пермь““. Краевые власти, основной попечитель „Амкара“, решили кардинально изменить схему управления клубом. Пост президента ликвидируется. Вместо него будет создан наблюдательный совет ФК, который возглавит заместитель начальника управления ФСБ по Пермскому краю Дмитрий Мартынов», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Издание уточняет, что Мартынов является «активным болельщиком» «Амкара». Чупраков возглавил возрожденный «Амкар» в 2021 году. Тогда он заявил, что ставит перед собой цель вновь вывести клуб в РПЛ. URA.RU писало, что в конце декабря 2024 года расположение команды покинули треть игроков, а в январе 2025-го из клуба ушли тренер по физподготовке Юрий Разгоняев, старший тренер Сергей Шишкин и спортивный директор Алексей Степанов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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