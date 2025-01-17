Проскурякова обратилась к Николаеву после слухов о разладе в отношениях

Певица Юлия Проскурякова публично поздравила своего мужа, известного композитора Игоря Николаева, с 65-летием, тем самым опровергнув слухи о возможном разладе в их отношениях. В своих соцсетях она призналась в любви и пожелала ему здоровья.
«С днем рождения, любимый! Гениальный, ранимый, родной, настоящий. Добрый, ответственный, мужественный, мудрый. Я желаю тебе самое главное здоровья. Для всего остального у тебя есть мы: твоя семья, твоя музыка, твои друзья, твои поклонники, люди, которые очень тебя любят и ждут в каждом уголке земного шара», — написала Проскурякова в соцсетях. Ее слова приводит «Газета.Ru».
В последнее время супруги стали редко появляться вместе на публичных мероприятиях и перестали делиться совместными фотографиями, что породило слухи о возможных проблемах в их отношениях. При этом пара никак не комментировала эти слухи.
Николаев познакомился с Проскуряковой на гастролях в Екатеринбурге, она была его давней поклонницей. Их дружба вскоре переросла в роман, и они поженились в 2010 году. В 2015 году у них родилась дочь Вероника. При этом у Николаева уже есть 46-летняя дочь Юлия от первого брака, которая живет в США.
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