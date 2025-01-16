16 января 2025

В Свердловской области взлетели цены на огурцы и яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена килограмма огурцов в начале января составила 287,34 рубля
Цена килограмма огурцов в начале января составила 287,34 рубля Фото:

В Свердловской области с начала января сильнее всего подорожали огурцы, яйца и детское питание. Данные опубликовал Свердловскстат. 

С 23 декабря по 13 января свежие огурцы подорожали до 287,34 рубля за килограмм. В конце декабря они стоили 271,69 рубля (прирост составил 5,76%). Десяток яиц подорожал на 2,9%, стоимость составила 112,26 рубля. Водка стала дороже на 12,52 рубля. В среднем стоимость литра составила 773,33 рубля (+1,64%), курица выросла в цене на 2,6% до 222,10 рубля за килограмм, а детское питание подорожало на 2,7% (650,45 рублей за кило).

Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость многих продуктов с конца декабря 2024 года снизилась или осталась неизменной. Так, подешевели сливочное масло (до 1191,93 рубля за килограмм), говядина (до 609,53 рубля), сосиски (до 556,78 рубля) и некоторые другие продукты. 

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В Свердловской области с начала января сильнее всего подорожали огурцы, яйца и детское питание. Данные опубликовал Свердловскстат.  С 23 декабря по 13 января свежие огурцы подорожали до 287,34 рубля за килограмм. В конце декабря они стоили 271,69 рубля (прирост составил 5,76%). Десяток яиц подорожал на 2,9%, стоимость составила 112,26 рубля. Водка стала дороже на 12,52 рубля. В среднем стоимость литра составила 773,33 рубля (+1,64%), курица выросла в цене на 2,6% до 222,10 рубля за килограмм, а детское питание подорожало на 2,7% (650,45 рублей за кило). Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость многих продуктов с конца декабря 2024 года снизилась или осталась неизменной. Так, подешевели сливочное масло (до 1191,93 рубля за килограмм), говядина (до 609,53 рубля), сосиски (до 556,78 рубля) и некоторые другие продукты. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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