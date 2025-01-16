В Свердловской области взлетели цены на огурцы и яйца

В Свердловской области с начала января сильнее всего подорожали огурцы, яйца и детское питание. Данные опубликовал Свердловскстат.
С 23 декабря по 13 января свежие огурцы подорожали до 287,34 рубля за килограмм. В конце декабря они стоили 271,69 рубля (прирост составил 5,76%). Десяток яиц подорожал на 2,9%, стоимость составила 112,26 рубля. Водка стала дороже на 12,52 рубля. В среднем стоимость литра составила 773,33 рубля (+1,64%), курица выросла в цене на 2,6% до 222,10 рубля за килограмм, а детское питание подорожало на 2,7% (650,45 рублей за кило).
Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость многих продуктов с конца декабря 2024 года снизилась или осталась неизменной. Так, подешевели сливочное масло (до 1191,93 рубля за килограмм), говядина (до 609,53 рубля), сосиски (до 556,78 рубля) и некоторые другие продукты.
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