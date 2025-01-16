В Свердловской области подешевели почти все продукты

В Свердловской области с начала января 2025 года подешевели практически все продукты. Данные опубликовал Свердловскстат.
Судя по списку цен на продовольственные товары, которые анализирует Свердловскстат, подешевели: сливочное масло (до 1191,93 рублей за килограмм), говядина (до 609,53 рублей), сосиски (до 556,78 рублей), детские мясные консервы (до 1115 рублей), мороженая рыба (до 314,62 рублей), маргарин (до 260,25 рублей), творог (до 483,77 рублей). Цена снизилась на колбасы, молоко как пастеризованное, так и ультрапастеризованное, смеси для детского питания, фруктовые консервы для детей, рис, пшено, сахар, чай, гречку, макароны, свеклу, морковь и помидоры.
Сметана подорожала до 344,52 рублей за килограмм (+1,8%), сыры стали стоить 938,94 рублей (+0,8%), детские овощные консервы — 650,45 рублей за килограмм (+2,76%), яйца — 112,26 за десять штук (+2,91%). Также подорожали: картофель, капуста, соль, печенье, мука и хлеб. Не изменились цены на свинину (килограмм стоит 378,49 рублей) и баранину (820,06 рублей).
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