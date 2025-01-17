«Сравнивали с Распутиным»: каким запомнился убитый экс-помощник Трофы, ставший знахарем

Убитого в Кедровке экс-помощника вора в законе уважали и сравнивали с Распутиным

Алексею Суродееву недавно исполнилось 57 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший помощник вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) из свердловского поселка Кедровка Алексей Суродеев бесплатно помогал людям избавляться от болезней и оказывал психологическую помощь. Из-за этого некоторые сравнивали его с Григорием Распутиным — фаворитом семьи российского императора Николая II, получившего известность как пророк. О том, каким был Суродеев, URA.RU рассказали его знакомые и соседи.

«Лечить людей он начал с 2000-х. Сначала у него свой центр был, там помогал людям, уже потом стал на дому принимать. Он сам понимал, с какой проблемой к нему обращаются. Лечил молитвами, в баню водил. Из-за этого его некоторые сравнивали с Распутиным, потому что он реально вот таким же был», — сообщил мужчина, давно знавший Суродеева. Фото Распутина стоит на аватарке у Алексея в соцсетях.

Многие опрошенные URA.RU односельчане Суродеева даже не знают фамилии Алексея, но называют его Сенсеем, Лешей-колдуном и целителем. «Он обладал великим даром. И вылечил мою душу. Мне никто не смог помочь, кроме него», — рассказала клиент Суродеева.

«У него двери всегда были нараспашку. Любой мог зайти в любое время. Алексей всегда примет, выслушает, поможет. Он по-доброму относился ко всем. И никогда не брал денег. Брал только то, что ему добровольно отдавали. Продукты, например», — уверяет местный житель.

В ноябре Алексею исполнилось 57 лет. Ранее он был связан с криминалом. Ему приписывают связь с екатеринбургской группировкой «Синие» и называют помощником Трофы. Около 20 лет назад он отошел от дел и стал помогать людям. «Могу только с положительной стороны его описать. Он был очень отзывчивым. Знаю, что он не любил, если его кто-то хотел сфотографировать», — описала знахаря березовчанка.

«Просто золотой человек! Наполнил мое сердце, вдохнул в меня жизнь, когда я была на распутье. Потому что он сам никогда не унывал, был жизнерадостным», — сказала другая собеседница агентства.

По предварительным данным, на новогодних праздниках Алексея ранили ножом во время прогулки. Через некоторое время он скончался в больнице. Кто подозреваемый, неизвестно. Утром 17 января в доме Сенсея прошли следственные действия.

С Лешей-колдуном простятся 18 января в екатеринбургском храме. А похоронят его в селе Писанец (Артемовский округ), где он родился.

На Алексея, по словам местных, напали на улице Трудовой Фото: Сергей Бодров © URA.RU

У него дома уже работали следователи СКР Фото: Сергей Бодров © URA.RU