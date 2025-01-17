ЕС закупает российский газ в рекордных количествах после остановки поставок через Украину

Страны Евросоюза продолжают закупать российский газ в рекордных объемах, несмотря на прекращение поставок через Украину. Только за первые 15 дней 27 европейских стран импортировали 837 300 метрических тонн сжиженного природного газа из России.
«За первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского союза импортировали 837 300 метрических тонн сжиженного природного газа из России», — передает газета Politico данные, собранные компанией Kpler, занимающейся сбором данных о сырьевых товарах. Отмечается, что это количество значительно превышает объемы прошлого года за аналогичный период, когда было импортировано 760 100 тонн.
Россия прекратила поставки своего газа в Европу через Украину 1 января из-за истечения срока действия договора о транзите. Украинские власти отказались продлевать соглашение. Из-за этого многие страны ЕС, включая Словакию, Венгрию, Австрию, пригрозили Киеву серьезным конфликтом, если поставки не возобновятся. При этом президент РФ Владимир Путин уже пообещал утроить объемы экспорта сжиженного природного газа к 2035 году.
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