В тюменской школе ребенок сломал позвоночник на уроке физкультуры

В одной из школ Тюмени десятилетняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника после того, как на нее упал спортивный мат во время урока физкультуры. Об этом сообщает telegram-канал СУ СКР по Тюменской области. В ведомстве уточнили, что ситуацией с травмированием ребенка заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«В декабре прошлого года во время занятия по физической культуре два учителя покинули помещение спортзала, оставив детей без присмотра. В результате малолетние начали играть вблизи стоящего спортивного мата, спровоцировав его падение на девочку. Пострадавшая получила компрессионные переломы позвонков, ей потребовалась госпитализация», — указано в сообщении тюменского управления СКР.
Ребенок до сих пор находится на лечении. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову провести по факту инцидента проверку и доложить о ее результатах.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ученик одной из школ получил травму глаза во время драки со сверстниками. После этого мальчик начал терять зрение.
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