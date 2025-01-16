16 января 2025

В тюменской школе ребенок сломал позвоночник на уроке физкультуры

© Служба новостей «URA.RU»
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На десятилетнюю девочку упал спортивный мат
На десятилетнюю девочку упал спортивный мат Фото:

В одной из школ Тюмени десятилетняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника после того, как на нее упал спортивный мат во время урока физкультуры. Об этом сообщает telegram-канал СУ СКР по Тюменской области. В ведомстве уточнили, что ситуацией с травмированием ребенка заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В декабре прошлого года во время занятия по физической культуре два учителя покинули помещение спортзала, оставив детей без присмотра. В результате малолетние начали играть вблизи стоящего спортивного мата, спровоцировав его падение на девочку. Пострадавшая получила компрессионные переломы позвонков, ей потребовалась госпитализация», — указано в сообщении тюменского управления СКР.

Ребенок до сих пор находится на лечении. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову провести по факту инцидента проверку и доложить о ее результатах.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ученик одной из школ получил травму глаза во время драки со сверстниками. После этого мальчик начал терять зрение.

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В одной из школ Тюмени десятилетняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника после того, как на нее упал спортивный мат во время урока физкультуры. Об этом сообщает telegram-канал СУ СКР по Тюменской области. В ведомстве уточнили, что ситуацией с травмированием ребенка заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «В декабре прошлого года во время занятия по физической культуре два учителя покинули помещение спортзала, оставив детей без присмотра. В результате малолетние начали играть вблизи стоящего спортивного мата, спровоцировав его падение на девочку. Пострадавшая получила компрессионные переломы позвонков, ей потребовалась госпитализация», — указано в сообщении тюменского управления СКР. Ребенок до сих пор находится на лечении. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову провести по факту инцидента проверку и доложить о ее результатах. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ученик одной из школ получил травму глаза во время драки со сверстниками. После этого мальчик начал терять зрение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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