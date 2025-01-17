Попавшего в колонию челябинского экс-силовика будут судить за новые дела

Сергей Алексеев может получить более строгое наказание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отбывающего шестилетний срок в колонии бывшего сотрудника ГАИ по региону Сергея Алексеева будут судить по новым вскрывшимся эпизодам мошенничества. Об этом, не называя личность обвиняемого, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

По новым вскрывшимся эпизодам Алексеев обманул клиентов на сумму около 90 млн рублей. Всего по делу проходит 89 потерпевших. Все они заявили гражданские иски. На имущество Алексеева наложен арест.

Бывший силовик попался в августе 2023 года. Его задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону. Мужчину обвинили в ряде эпизодов мошенничества. В суде удалось доказать, что Алексеев под видом продажи бытовой техники по заниженной стоимости обманывал доверчивых покупателей. В феврале 2024 его отправили в колонию на шесть лет.