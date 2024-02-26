Челябинского экс-силовика Алексеева отправили в колонию

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Суд приговорил Сергея Алексеева к шести годам колонии Фото:

Тракторозаводский райсуд Челябинска 26 февраля признал виновным в череде эпизодов мошенничества бывшего сотрудника ГИБДД по региону Сергея Алексеева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в качестве наказания ему назначили шесть лет колонии.

«Суд приговорил признать Алексеева виновным. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Алексееву наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших от действий Алексеева. В общей сложности сумма исков превысила 16 млн рублей. После оглашения приговора бывший силовик был взят под стражу в зале суда. Меру пресечения в виде подписки о невыезде ему заменили на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу.

Алексеев был задержан в августе прошлого года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Его обвинили в ряде эпизодов мошенничества. У следствия были основания считать, что он обманывал жителей, предлагая им приобрести бытовую технику по заниженной стоимости. А после того, как получал от них деньги, переставал выходить на связь, оставляя деньги клиентов себе.

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Тракторозаводский райсуд Челябинска 26 февраля признал виновным в череде эпизодов мошенничества бывшего сотрудника ГИБДД по региону Сергея Алексеева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в качестве наказания ему назначили шесть лет колонии. «Суд приговорил признать Алексеева виновным. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Алексееву наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших от действий Алексеева. В общей сложности сумма исков превысила 16 млн рублей. После оглашения приговора бывший силовик был взят под стражу в зале суда. Меру пресечения в виде подписки о невыезде ему заменили на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу. Алексеев был задержан в августе прошлого года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Его обвинили в ряде эпизодов мошенничества. У следствия были основания считать, что он обманывал жителей, предлагая им приобрести бытовую технику по заниженной стоимости. А после того, как получал от них деньги, переставал выходить на связь, оставляя деньги клиентов себе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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