Челябинского экс-силовика Алексеева отправили в колонию

Суд приговорил Сергея Алексеева к шести годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тракторозаводский райсуд Челябинска 26 февраля признал виновным в череде эпизодов мошенничества бывшего сотрудника ГИБДД по региону Сергея Алексеева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в качестве наказания ему назначили шесть лет колонии.

«Суд приговорил признать Алексеева виновным. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Алексееву наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших от действий Алексеева. В общей сложности сумма исков превысила 16 млн рублей. После оглашения приговора бывший силовик был взят под стражу в зале суда. Меру пресечения в виде подписки о невыезде ему заменили на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу.

Алексеев был задержан в августе прошлого года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Его обвинили в ряде эпизодов мошенничества. У следствия были основания считать, что он обманывал жителей, предлагая им приобрести бытовую технику по заниженной стоимости. А после того, как получал от них деньги, переставал выходить на связь, оставляя деньги клиентов себе.