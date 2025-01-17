У следователя, получившего крупнейшую взятку в истории, отобрали имущество

У бывшего следователя Марата Тамбиева по иску Генпрокуратуры изъяли в доход государства имущество общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей. Приговор озвучен в зале Никулинского суда Москвы.
«Иск Генеральной прокуратуры удовлетворить, обратить в доход государства имущество Тамбиева, а также средства, добытые преступным путем, на сумму 19,5 млн рублей», — заявил судья. Его слова передает корреспондент ТАСС.
Среди имущества — мотоцикл Honda, недвижимость в Подмосковье и биткоины на несколько миллионов рублей. В 2023 году Никулинский суд уже изъял 1 032,1 биткоина, а в ноябре 2024 года Генпрокуратура РФ подала иск о конфискации другого имущества Тамбиева.
Ранее Тамбиев был приговорен Балашихинским судом к 16 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Экс-следователь обвиняется в вымогательстве взятки у хакерской группы Infraud Organization для прекращения преследования и сокрытия криптовалюты на 14 млрд рублей, передает MK.RU.
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