У следователя, получившего крупнейшую взятку в истории, отобрали имущество

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Тамбиев заявлял суду, что отклонил все предложения о сотрудничестве
Тамбиев заявлял суду, что отклонил все предложения о сотрудничестве Фото:

У бывшего следователя Марата Тамбиева по иску Генпрокуратуры изъяли в доход государства имущество общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей. Приговор озвучен в зале Никулинского суда Москвы.

«Иск Генеральной прокуратуры удовлетворить, обратить в доход государства имущество Тамбиева, а также средства, добытые преступным путем, на сумму 19,5 млн рублей», — заявил судья. Его слова передает корреспондент ТАСС.

Среди имущества — мотоцикл Honda, недвижимость в Подмосковье и биткоины на несколько миллионов рублей. В 2023 году Никулинский суд уже изъял 1 032,1 биткоина, а в ноябре 2024 года Генпрокуратура РФ подала иск о конфискации другого имущества Тамбиева.

Ранее Тамбиев был приговорен Балашихинским судом к 16 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Экс-следователь обвиняется в вымогательстве взятки у хакерской группы Infraud Organization для прекращения преследования и сокрытия криптовалюты на 14 млрд рублей, передает MK.RU.

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У бывшего следователя Марата Тамбиева по иску Генпрокуратуры изъяли в доход государства имущество общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей. Приговор озвучен в зале Никулинского суда Москвы. «Иск Генеральной прокуратуры удовлетворить, обратить в доход государства имущество Тамбиева, а также средства, добытые преступным путем, на сумму 19,5 млн рублей», — заявил судья. Его слова передает корреспондент ТАСС. Среди имущества — мотоцикл Honda, недвижимость в Подмосковье и биткоины на несколько миллионов рублей. В 2023 году Никулинский суд уже изъял 1 032,1 биткоина, а в ноябре 2024 года Генпрокуратура РФ подала иск о конфискации другого имущества Тамбиева. Ранее Тамбиев был приговорен Балашихинским судом к 16 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Экс-следователь обвиняется в вымогательстве взятки у хакерской группы Infraud Organization для прекращения преследования и сокрытия криптовалюты на 14 млрд рублей, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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