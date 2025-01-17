В Северной Осетии ввели режим опасности БПЛА

Из-за угрозы атаки БПЛА все силы переведены в режим повышенной готовности, заявил Меняйло
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Северной Осетии введен режим опасности БПЛА. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло.
«В республике объявлен режим беспилотной опасности», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он добавил, что введен режим «Ковер». Аэропорт Владикавказ закрыт для прилетов и вылетов.
Оперативный штаб функционирует круглосуточно. Все силы находятся в повышенной готовности, заключил глава региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.