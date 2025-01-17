Все разногласия по миру между Израилем и ХАМАС разрешены

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Все препятствия, возникшие из-за несоблюдения Израилем соглашения, устранены, заявили в ХАМАС
Все препятствия, возникшие из-за несоблюдения Израилем соглашения, устранены, заявили в ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Палестинское движение ХАМАС объявило о полном разрешении всех разногласий с Израилем по условиям прекращения огня в Газе. Об этом сообщили в пресс-службе движения. 

«Благодаря усилиям посредников все препятствия, возникшие в результате несоблюдения Израилем соглашения о прекращении огня, были устранены сегодня утром», — говорится в сообщении ХАМАС в официальном telegram-канале движения. Скоро движение опубликует списки палестинских заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о достижении важного соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, назвав это «исторической победой» своей администрации. Действующий президент Джо Байден также объявил о подписании мирного соглашения между сторонами.

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Палестинское движение ХАМАС объявило о полном разрешении всех разногласий с Израилем по условиям прекращения огня в Газе. Об этом сообщили в пресс-службе движения.  «Благодаря усилиям посредников все препятствия, возникшие в результате несоблюдения Израилем соглашения о прекращении огня, были устранены сегодня утром», — говорится в сообщении ХАМАС в официальном telegram-канале движения. Скоро движение опубликует списки палестинских заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о достижении важного соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, назвав это «исторической победой» своей администрации. Действующий президент Джо Байден также объявил о подписании мирного соглашения между сторонами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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