Все разногласия по миру между Израилем и ХАМАС разрешены

Палестинское движение ХАМАС объявило о полном разрешении всех разногласий с Израилем по условиям прекращения огня в Газе. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
«Благодаря усилиям посредников все препятствия, возникшие в результате несоблюдения Израилем соглашения о прекращении огня, были устранены сегодня утром», — говорится в сообщении ХАМАС в официальном telegram-канале движения. Скоро движение опубликует списки палестинских заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о достижении важного соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, назвав это «исторической победой» своей администрации. Действующий президент Джо Байден также объявил о подписании мирного соглашения между сторонами.
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