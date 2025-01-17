Бизнесмен из дела экс-невестки Чернецкого вышел на свободу

Обвиненный в мошенничестве бизнесмен из Екатеринбурга Петров вышел из СИЗО
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Бизнесмен Василий Петров был под стражей с апреля Фото:
новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Владельца екатеринбургской фирмы ООО «Шудья» Василия Петрова, обвиненного в мошенничестве вместе с экс-невесткой бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасией, выпустили из СИЗО. Под стражей он провел около десяти месяцев. Информацию об освобождении предпринимателя URA.RU подтвердили в Свердловском облсуде.

«Петрова перевели под домашний арест. Мера пресечения действует до 28 февраля», — сообщили в инстанции. Бизнесмен был за решеткой дольше остальных ключевых фигурантов — Анастасии Чернецкой и гендиректора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева (их выпустили под домашний арест в августе 2024-го). Защита Петрова несколько раз пыталась вытащить его из СИЗО. Вероятно, меру пресечения ему смягчили из-за согласия сотрудничать со следствием, предполагает источник URA.RU.

Всех фигурантов задержали весной прошлого года после обысков в бизнес-центре Clever Park. Следователи обвинили Петрова, Шахмаева и Чернецкую в незаконном возмещении НДС. Они, по версии силовиков, получили крупные вычеты, предоставив ложные сведения в налоговую.

В мае арестовали экс-руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова (его обвинили в крупной взятке). В основу его уголовного дела легли показания Шахмаева. Офицер считает, что его оговорили. Свою вину не признает. Также в ходе разбирательства был заочно арестован уральский предприниматель Максим Пузанков.

Осенью стало известно о других обвиняемых: Ольге Котельниковой, Альбине Черновой и Эдуарде Кузнецове — людях, связанных с Петровым. Подробнее о схеме URA.RU рассказывало в этом материале. А всю актуальную информацию о деле агентство собирает в отдельном сюжете.

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Владельца екатеринбургской фирмы ООО «Шудья» Василия Петрова, обвиненного в мошенничестве вместе с экс-невесткой бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасией, выпустили из СИЗО. Под стражей он провел около десяти месяцев. Информацию об освобождении предпринимателя URA.RU подтвердили в Свердловском облсуде. «Петрова перевели под домашний арест. Мера пресечения действует до 28 февраля», — сообщили в инстанции. Бизнесмен был за решеткой дольше остальных ключевых фигурантов — Анастасии Чернецкой и гендиректора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева (их выпустили под домашний арест в августе 2024-го). Защита Петрова несколько раз пыталась вытащить его из СИЗО. Вероятно, меру пресечения ему смягчили из-за согласия сотрудничать со следствием, предполагает источник URA.RU. Всех фигурантов задержали весной прошлого года после обысков в бизнес-центре Clever Park. Следователи обвинили Петрова, Шахмаева и Чернецкую в незаконном возмещении НДС. Они, по версии силовиков, получили крупные вычеты, предоставив ложные сведения в налоговую. В мае арестовали экс-руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова (его обвинили в крупной взятке). В основу его уголовного дела легли показания Шахмаева. Офицер считает, что его оговорили. Свою вину не признает. Также в ходе разбирательства был заочно арестован уральский предприниматель Максим Пузанков. Осенью стало известно о других обвиняемых: Ольге Котельниковой, Альбине Черновой и Эдуарде Кузнецове — людях, связанных с Петровым. Подробнее о схеме URA.RU рассказывало в этом материале. А всю актуальную информацию о деле агентство собирает в отдельном сюжете.
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