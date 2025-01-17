Цыганка в Челябинске обманула государство на 2 миллиона рублей, получив выплаты

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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье мошенничество Фото:

В Челябинске 49-летняя представительница этнической диаспоры обманом получила почти два миллиона рублей за трех несуществующих детей. Об этом 17 января сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. По данным URA.RU, речь идет о представительницы цыганской диаспоры.

«Сотрудники полиции Челябинска возбудили в отношении жительницы Красноармейского района уголовное дело о мошенничестве с маткапиталом. Женщина обманом получила за нерожденных детей около двух миллионов рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 49-летняя цыганка предоставила в ЗАГС ложные сведения о якобы родившихся у нее близнецах. Там ей выдали свидетельство о рождении, с которым она обратилась в отделение Социального фонда за материнским капиталом. Полученный сертификат подозреваемая обналичила, сообщили в челябинской полиции. Потом она подала документы на получение пособия, которое ей также выплатили в полном объеме.

Через несколько лет женщина повторила аферу и снова обманом получила деньги от государства. Она обратилась к оператору господдержки и предоставила ложные сведения о рождении третьего ребенка, за что ей выплатили полагающуюся субсидию. В отношении женщины возбуждены уголовные дела по части третьей статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении социальных выплат»).

Цыганку из Коркино ранее отправили в колонию за получение пособия в 700 тысяч рублей на несуществующих детей. Тракторозаводский райсуд Челябинска приговорил ее к четырем годам в колонии общего режима и назначил штраф в 200 тысяч рублей, признав виновной в мошенничестве при получении выплат.

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В Челябинске 49-летняя представительница этнической диаспоры обманом получила почти два миллиона рублей за трех несуществующих детей. Об этом 17 января сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. По данным URA.RU, речь идет о представительницы цыганской диаспоры. «Сотрудники полиции Челябинска возбудили в отношении жительницы Красноармейского района уголовное дело о мошенничестве с маткапиталом. Женщина обманом получила за нерожденных детей около двух миллионов рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Установлено, что 49-летняя цыганка предоставила в ЗАГС ложные сведения о якобы родившихся у нее близнецах. Там ей выдали свидетельство о рождении, с которым она обратилась в отделение Социального фонда за материнским капиталом. Полученный сертификат подозреваемая обналичила, сообщили в челябинской полиции. Потом она подала документы на получение пособия, которое ей также выплатили в полном объеме. Через несколько лет женщина повторила аферу и снова обманом получила деньги от государства. Она обратилась к оператору господдержки и предоставила ложные сведения о рождении третьего ребенка, за что ей выплатили полагающуюся субсидию. В отношении женщины возбуждены уголовные дела по части третьей статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении социальных выплат»). Цыганку из Коркино ранее отправили в колонию за получение пособия в 700 тысяч рублей на несуществующих детей. Тракторозаводский райсуд Челябинска приговорил ее к четырем годам в колонии общего режима и назначил штраф в 200 тысяч рублей, признав виновной в мошенничестве при получении выплат.
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Ссылки по теме
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