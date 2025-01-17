С погибшим на СВО учителем истории Алексеем Семенютой простились в Копейске

17 января 2025 в 16:42 Размер текста - 17 +

Погибшему учителю было 37 лет Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Копейске Челябинской области 17 января простились с погибшим на СВО 37-летним учителем истории и ОБЖ школы № 48 Алексеем Семенютой. Об этом рассказали ученики погибшего. «Сегодня мы простились с Алексеем Александровичем Семенютой. Героически погиб 7 декабря при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции. Трудно подобрать слова, чтобы описать горечь утраты нашего Героя, моего учителя и человека с большим добрым сердцем», — написал ученик в память о погибшем педагоге. По словам коллег, Алексея Семенюту всегда отличали любовь к Родине, справедливость и готовность прийти на помощь. Контакт с Министерством обороны он подписал в августе 2024 года, в конце сентября приезжал в Копейск в отпуск. «Когда спустя несколько месяцев я узнал, что Алексей Александрович перестал выходить на связь, в голове стали прокручиваться десятки различных сценариев, кроме самого страшного. Мы будем вечно помнить его: нашего учителя, всегда счастливого», — рассказал ученик погибшего педагога. Алексей Семенюта погиб во время штурма села Даченского, сообщало ранее Копейское телевидение. Жители города в соцсети оставили сотни комментариев со словами соболезнования родным и близким погибшего и с отзывами о самом педагоге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Копейске Челябинской области 17 января простились с погибшим на СВО 37-летним учителем истории и ОБЖ школы № 48 Алексеем Семенютой. Об этом рассказали ученики погибшего. «Сегодня мы простились с Алексеем Александровичем Семенютой. Героически погиб 7 декабря при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции. Трудно подобрать слова, чтобы описать горечь утраты нашего Героя, моего учителя и человека с большим добрым сердцем», — написал ученик в память о погибшем педагоге. По словам коллег, Алексея Семенюту всегда отличали любовь к Родине, справедливость и готовность прийти на помощь. Контакт с Министерством обороны он подписал в августе 2024 года, в конце сентября приезжал в Копейск в отпуск. «Когда спустя несколько месяцев я узнал, что Алексей Александрович перестал выходить на связь, в голове стали прокручиваться десятки различных сценариев, кроме самого страшного. Мы будем вечно помнить его: нашего учителя, всегда счастливого», — рассказал ученик погибшего педагога. Алексей Семенюта погиб во время штурма села Даченского, сообщало ранее Копейское телевидение. Жители города в соцсети оставили сотни комментариев со словами соболезнования родным и близким погибшего и с отзывами о самом педагоге.