Семья свердловского бойца СВО два года борется за посмертные выплаты

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Спецоперация РФ на Украине

Мать участника спецоперации из Березовского (Свердловская область), который пропал без вести в 2022 году, не могла получить законные выплаты более двух лет. В попытках установить местонахождение своего сына она обращалась в различные ведомства, однако все попытки оказались тщетными. Ситуация была разрешена только после вмешательства прокуратуры, которая помогла женщине подать иск в суд, сообщили URA.RU в ведомстве.

«Прокуратура Березовского провела проверку по заявлению матери пропавшего без вести участника специальной военной операции. Она просила помочь в подаче заявления о признании сына умершим. Установлено, что в августе 2022 года сын заявительницы был направлен военным комиссариатом для участия в СВО в составе добровольческого отряда „БАРС“. По данным военной прокуратуры, он пропал без вести в ноябре 2022 года, перестав выходить на связь, и его местонахождение не установлено», — поделились в облпрокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура провела опрос сослуживца мужчины для выяснения обстоятельств его гибели и устранения несоответствий в документах. По результатам проверки в Березовский городской суд было направлено заявление о признании гражданина умершим в ходе специальной военной операции. Суд удовлетворил иск прокурора полностью. Его решение вступило в законную силу, что позволит родственникам погибшего получить необходимые выплаты.

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Мать участника спецоперации из Березовского (Свердловская область), который пропал без вести в 2022 году, не могла получить законные выплаты более двух лет. В попытках установить местонахождение своего сына она обращалась в различные ведомства, однако все попытки оказались тщетными. Ситуация была разрешена только после вмешательства прокуратуры, которая помогла женщине подать иск в суд, сообщили URA.RU в ведомстве. «Прокуратура Березовского провела проверку по заявлению матери пропавшего без вести участника специальной военной операции. Она просила помочь в подаче заявления о признании сына умершим. Установлено, что в августе 2022 года сын заявительницы был направлен военным комиссариатом для участия в СВО в составе добровольческого отряда „БАРС“. По данным военной прокуратуры, он пропал без вести в ноябре 2022 года, перестав выходить на связь, и его местонахождение не установлено», — поделились в облпрокуратуре. В ходе надзорных мероприятий прокуратура провела опрос сослуживца мужчины для выяснения обстоятельств его гибели и устранения несоответствий в документах. По результатам проверки в Березовский городской суд было направлено заявление о признании гражданина умершим в ходе специальной военной операции. Суд удовлетворил иск прокурора полностью. Его решение вступило в законную силу, что позволит родственникам погибшего получить необходимые выплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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