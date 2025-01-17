Семья свердловского бойца СВО два года борется за посмертные выплаты

17 января 2025 в 17:03 Размер текста - 17 +

Уралец ушел на СВО в 2022 году, и с тех пор о его судьбе нет никаких данных (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мать участника спецоперации из Березовского (Свердловская область), который пропал без вести в 2022 году, не могла получить законные выплаты более двух лет. В попытках установить местонахождение своего сына она обращалась в различные ведомства, однако все попытки оказались тщетными. Ситуация была разрешена только после вмешательства прокуратуры, которая помогла женщине подать иск в суд, сообщили URA.RU в ведомстве. «Прокуратура Березовского провела проверку по заявлению матери пропавшего без вести участника специальной военной операции. Она просила помочь в подаче заявления о признании сына умершим. Установлено, что в августе 2022 года сын заявительницы был направлен военным комиссариатом для участия в СВО в составе добровольческого отряда „БАРС“. По данным военной прокуратуры, он пропал без вести в ноябре 2022 года, перестав выходить на связь, и его местонахождение не установлено», — поделились в облпрокуратуре. В ходе надзорных мероприятий прокуратура провела опрос сослуживца мужчины для выяснения обстоятельств его гибели и устранения несоответствий в документах. По результатам проверки в Березовский городской суд было направлено заявление о признании гражданина умершим в ходе специальной военной операции. Суд удовлетворил иск прокурора полностью. Его решение вступило в законную силу, что позволит родственникам погибшего получить необходимые выплаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать участника спецоперации из Березовского (Свердловская область), который пропал без вести в 2022 году, не могла получить законные выплаты более двух лет. В попытках установить местонахождение своего сына она обращалась в различные ведомства, однако все попытки оказались тщетными. Ситуация была разрешена только после вмешательства прокуратуры, которая помогла женщине подать иск в суд, сообщили URA.RU в ведомстве. «Прокуратура Березовского провела проверку по заявлению матери пропавшего без вести участника специальной военной операции. Она просила помочь в подаче заявления о признании сына умершим. Установлено, что в августе 2022 года сын заявительницы был направлен военным комиссариатом для участия в СВО в составе добровольческого отряда „БАРС“. По данным военной прокуратуры, он пропал без вести в ноябре 2022 года, перестав выходить на связь, и его местонахождение не установлено», — поделились в облпрокуратуре. В ходе надзорных мероприятий прокуратура провела опрос сослуживца мужчины для выяснения обстоятельств его гибели и устранения несоответствий в документах. По результатам проверки в Березовский городской суд было направлено заявление о признании гражданина умершим в ходе специальной военной операции. Суд удовлетворил иск прокурора полностью. Его решение вступило в законную силу, что позволит родственникам погибшего получить необходимые выплаты.