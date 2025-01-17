17 января 2025

Где в Екатеринбурге дешевле всего снять квартиру-студию: расклад по районам

Чкаловский район Екатеринбурга лидирует в списке с дешевой недвижимостью
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, многоэтажка, жилой дом, спальный район, город, чкаловский район, мкр ботанический
Снять студию в Чкаловском районе можно за 25,5 тысячи Фото:

Наиболее дешевые арендные квартиры-студии в Екатеринбурге сдают в Чкаловском районе. Данные для URA.RU подготовили аналитики сервиса «Циан».

Средняя стоимость аренды студий в Чкаловском районе составляет 25,5 тысячи рублей. Немного дороже квартиру стоит снять в Академическом — 26,2 тысячи. Тройку замыкает Орджоникидзевский район, там арендовать студию можно за 27,8 тысячи.

Самым дорогим районом стал Центр, его аналитики «Циан» определяют в границах улиц Восточная-Куйбышева-Большакова-Московская-Челюскинцев. Средняя тоимость аренды там — 46,2 тысячи рублей. В Октябрьском районе снять квартиру-студию можно за 39,1 тысячи, а в Ленинском — за 37 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, что самые дешевые однокомнатные квартиры сдают в Орджоникидзевском районе. Стоимость аренды квартир там в среднем составляет 28,8 тысяч рублей.

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Наиболее дешевые арендные квартиры-студии в Екатеринбурге сдают в Чкаловском районе. Данные для URA.RU подготовили аналитики сервиса «Циан». Средняя стоимость аренды студий в Чкаловском районе составляет 25,5 тысячи рублей. Немного дороже квартиру стоит снять в Академическом — 26,2 тысячи. Тройку замыкает Орджоникидзевский район, там арендовать студию можно за 27,8 тысячи. Самым дорогим районом стал Центр, его аналитики «Циан» определяют в границах улиц Восточная-Куйбышева-Большакова-Московская-Челюскинцев. Средняя тоимость аренды там — 46,2 тысячи рублей. В Октябрьском районе снять квартиру-студию можно за 39,1 тысячи, а в Ленинском — за 37 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что самые дешевые однокомнатные квартиры сдают в Орджоникидзевском районе. Стоимость аренды квартир там в среднем составляет 28,8 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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