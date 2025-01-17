Где в Екатеринбурге дешевле всего снять квартиру-студию: расклад по районам

Наиболее дешевые арендные квартиры-студии в Екатеринбурге сдают в Чкаловском районе. Данные для URA.RU подготовили аналитики сервиса «Циан».
Средняя стоимость аренды студий в Чкаловском районе составляет 25,5 тысячи рублей. Немного дороже квартиру стоит снять в Академическом — 26,2 тысячи. Тройку замыкает Орджоникидзевский район, там арендовать студию можно за 27,8 тысячи.
Самым дорогим районом стал Центр, его аналитики «Циан» определяют в границах улиц Восточная-Куйбышева-Большакова-Московская-Челюскинцев. Средняя тоимость аренды там — 46,2 тысячи рублей. В Октябрьском районе снять квартиру-студию можно за 39,1 тысячи, а в Ленинском — за 37 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало, что самые дешевые однокомнатные квартиры сдают в Орджоникидзевском районе. Стоимость аренды квартир там в среднем составляет 28,8 тысяч рублей.
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