Экономика Недвижимость Где в Екатеринбурге дешевле всего снять квартиру-студию: расклад по районам Чкаловский район Екатеринбурга лидирует в списке с дешевой недвижимостью 18 января 2025 в 18:27 Размер текста - 17 + Снять студию в Чкаловском районе можно за 25,5 тысячи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наиболее дешевые арендные квартиры-студии в Екатеринбурге сдают в Чкаловском районе. Данные для URA.RU подготовили аналитики сервиса «Циан». Средняя стоимость аренды студий в Чкаловском районе составляет 25,5 тысячи рублей. Немного дороже квартиру стоит снять в Академическом — 26,2 тысячи. Тройку замыкает Орджоникидзевский район, там арендовать студию можно за 27,8 тысячи. Самым дорогим районом стал Центр, его аналитики «Циан» определяют в границах улиц Восточная-Куйбышева-Большакова-Московская-Челюскинцев. Средняя тоимость аренды там — 46,2 тысячи рублей. В Октябрьском районе снять квартиру-студию можно за 39,1 тысячи, а в Ленинском — за 37 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что самые дешевые однокомнатные квартиры сдают в Орджоникидзевском районе. Стоимость аренды квартир там в среднем составляет 28,8 тысяч рублей. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Наиболее дешевые арендные квартиры-студии в Екатеринбурге сдают в Чкаловском районе. Данные для URA.RU подготовили аналитики сервиса «Циан». Средняя стоимость аренды студий в Чкаловском районе составляет 25,5 тысячи рублей. Немного дороже квартиру стоит снять в Академическом — 26,2 тысячи. Тройку замыкает Орджоникидзевский район, там арендовать студию можно за 27,8 тысячи. Самым дорогим районом стал Центр, его аналитики «Циан» определяют в границах улиц Восточная-Куйбышева-Большакова-Московская-Челюскинцев. Средняя тоимость аренды там — 46,2 тысячи рублей. В Октябрьском районе снять квартиру-студию можно за 39,1 тысячи, а в Ленинском — за 37 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что самые дешевые однокомнатные квартиры сдают в Орджоникидзевском районе. Стоимость аренды квартир там в среднем составляет 28,8 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям