Пермский электрокатамаран «Экоходъ 2» перевез 7,7 тысячи пассажиров за год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Экоходъ 2» следует из Перми в Закамск и обратно
«Экоходъ 2» следует из Перми в Закамск и обратно Фото:

Новое электросудно «Экоходъ 2» перевезло более семи тысяч пассажиров в 2024 году. Об этом сообщается в telegram-канале минтранса Пермского края.

«Электрокатамаран „Экоходъ 2“ перевез 7 653 пассажира. Он курсирует по маршруту „Пермь — Закамск“», — говорится в сообщении.

Самым популярным водным маршрутом в Пермском крае стал Пермь — Сылва — Троица. Им воспользовались 41 288 пассажиров. 

Ранее URA.RU рассказывало, что самыми популярными зарубежными направлениями среди пермяков в 2024 году стали Египет и Турция. В России пермяки выбирали Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новое электросудно «Экоходъ 2» перевезло более семи тысяч пассажиров в 2024 году. Об этом сообщается в telegram-канале минтранса Пермского края. «Электрокатамаран „Экоходъ 2“ перевез 7 653 пассажира. Он курсирует по маршруту „Пермь — Закамск“», — говорится в сообщении. Самым популярным водным маршрутом в Пермском крае стал Пермь — Сылва — Троица. Им воспользовались 41 288 пассажиров.  Ранее URA.RU рассказывало, что самыми популярными зарубежными направлениями среди пермяков в 2024 году стали Египет и Турция. В России пермяки выбирали Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...