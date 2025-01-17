Пермский электрокатамаран «Экоходъ 2» перевез 7,7 тысячи пассажиров за год

«Экоходъ 2» следует из Перми в Закамск и обратно
Новое электросудно «Экоходъ 2» перевезло более семи тысяч пассажиров в 2024 году. Об этом сообщается в telegram-канале минтранса Пермского края.
«Электрокатамаран „Экоходъ 2“ перевез 7 653 пассажира. Он курсирует по маршруту „Пермь — Закамск“», — говорится в сообщении.
Самым популярным водным маршрутом в Пермском крае стал Пермь — Сылва — Троица. Им воспользовались 41 288 пассажиров.
Ранее URA.RU рассказывало, что самыми популярными зарубежными направлениями среди пермяков в 2024 году стали Египет и Турция. В России пермяки выбирали Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
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