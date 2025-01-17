Челябинский застройщик похитил миллионы при стройке домов в Курганской области

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Челябинского бизнесмена будут судить за хищение более 36 миллионов при строительстве домов
Челябинского бизнесмена будут судить за хищение более 36 миллионов при строительстве домов Фото:

Руководитель строительной компании из Челябинска обвиняется в хищении более 36 миллионов рублей при строительстве домов для детей-сирот в Курганской области. Бизнесмена ждет суд, сообщает прокуратура региона.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего руководителя строительной фирмы из Челябинска. Он обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уголовное дело будет направлено в Сафакулевский суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый в период с декабря 2011 по июнь 2015 года руководил компанией и возвел на территории Курганской области два многоквартирных дома с нарушением строительных норм и правил. Далее он продал квартиры властям для предоставления их детям-сиротам. В целях обеспечительных мер на имущество бизнесмена был наложен арест на сумму более 20 миллионов рублей.

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Руководитель строительной компании из Челябинска обвиняется в хищении более 36 миллионов рублей при строительстве домов для детей-сирот в Курганской области. Бизнесмена ждет суд, сообщает прокуратура региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего руководителя строительной фирмы из Челябинска. Он обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уголовное дело будет направлено в Сафакулевский суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый в период с декабря 2011 по июнь 2015 года руководил компанией и возвел на территории Курганской области два многоквартирных дома с нарушением строительных норм и правил. Далее он продал квартиры властям для предоставления их детям-сиротам. В целях обеспечительных мер на имущество бизнесмена был наложен арест на сумму более 20 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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