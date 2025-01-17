Верующих зовут посетить купель часовни, которая утонула в 2024 году на Тургояке

17 января 2025 в 19:20 Размер текста - 17 +

Ледяная часовня на озере Тургояк (архивное фото) Фото: Читатель URA.RU © URA.RU В Челябинской области верующих приглашают окунуться в купели ледяной часовни во славу война Федора Ушакова на озере Тургояк. Видеоприглашение 17 января записал Владимир Горнов, экс-депутат заксобрания региона, бизнесмен и путешественников. В 2024 году в январе постройка затонула. «Приглашаю Вас разделить этот праздник вместе с нами в тургоякской иордани, над которым возвышается прекрасная купельная часовня во славу праведного война Федора Ушакова, которую мы заимствовали в городе Адлер. Приглашаем почиститься, покаяться, зарядиться энергией на весь год», — сказал Горнов в видео. Часовня изо льда и снега на озере Тургояк примет гостей 18 января с 23:30 до 2:00 ночи. В это время там состоится водосвятный молебен. Погрузиться в прорубь при часовне можно 19 января с 9:00 до 21:00. Въезд на базу и купание бесплатно для всех гостей. «Купель будет точно работать ближайшие три дня после Крещения, далее посмотрим по погодным условиям», — сообщили на базе отдыха «Форелька», где находится часовня. Святыню изо льда строят на озере Тургояк уже пятый год. В январе 2024 года постройка затонула. Причиной ЧП тогда называли подъем воды и выпавший снег. На базе отдыха «Форелька» людей успокоили: технические ошибки предыдущего года учли. Теперь храм стоит на 34 деревянных сваях и в непосредственной близости от берега. Власти Миасса в 2025 году отказались от проведения крещенских купаний на озере Тургояк. Купель не будет установлена из-за аномально высоких температур, пояснил мэр города Юрий Ефименко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области верующих приглашают окунуться в купели ледяной часовни во славу война Федора Ушакова на озере Тургояк. Видеоприглашение 17 января записал Владимир Горнов, экс-депутат заксобрания региона, бизнесмен и путешественников. В 2024 году в январе постройка затонула. «Приглашаю Вас разделить этот праздник вместе с нами в тургоякской иордани, над которым возвышается прекрасная купельная часовня во славу праведного война Федора Ушакова, которую мы заимствовали в городе Адлер. Приглашаем почиститься, покаяться, зарядиться энергией на весь год», — сказал Горнов в видео. Часовня изо льда и снега на озере Тургояк примет гостей 18 января с 23:30 до 2:00 ночи. В это время там состоится водосвятный молебен. Погрузиться в прорубь при часовне можно 19 января с 9:00 до 21:00. Въезд на базу и купание бесплатно для всех гостей. «Купель будет точно работать ближайшие три дня после Крещения, далее посмотрим по погодным условиям», — сообщили на базе отдыха «Форелька», где находится часовня. Святыню изо льда строят на озере Тургояк уже пятый год. В январе 2024 года постройка затонула. Причиной ЧП тогда называли подъем воды и выпавший снег. На базе отдыха «Форелька» людей успокоили: технические ошибки предыдущего года учли. Теперь храм стоит на 34 деревянных сваях и в непосредственной близости от берега. Власти Миасса в 2025 году отказались от проведения крещенских купаний на озере Тургояк. Купель не будет установлена из-за аномально высоких температур, пояснил мэр города Юрий Ефименко.