10 января 2025

На Тургояке, где в январе 2024 года утонул ледяной храм, вновь построили святыню

© Служба новостей «URA.RU»
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На Тургояке в пятый раз возвели снежный храм
На Тургояке в пятый раз возвели снежный храм Фото:

На озере Тургояк в Миассе Челябинской области возводят храм из снега. Его строят пятый год подряд. Внутри находится купель. О возможности окунуться в нее в Крещение написали в соцсетях организаторы.

«Уважаемые миассцы и гости города! Приглашаем вас на Крещенское погружение в освещенные воды Тургояка», — говорится в сообществе базы отдыха «Форелька» в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи выразили беспокойство по поводу безопасности конструкции, ведь в январе 2024 года постройка затонула. Причиной ЧП тогда называли подъем воды и выпавший снег. На базе людей успокоили: технические ошибки предыдущего года учли. Теперь храм стоит на 34 деревянных сваях, а также в непосредственной близости от берега, сообщил Первый областной.

Как URA.RU писало ранее, на городском пляже Тургояка устраивать купели и проводить крестный ход запретили. В качестве причин местная администрация назвала оттепель.

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На озере Тургояк в Миассе Челябинской области возводят храм из снега. Его строят пятый год подряд. Внутри находится купель. О возможности окунуться в нее в Крещение написали в соцсетях организаторы. «Уважаемые миассцы и гости города! Приглашаем вас на Крещенское погружение в освещенные воды Тургояка», — говорится в сообществе базы отдыха «Форелька» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи выразили беспокойство по поводу безопасности конструкции, ведь в январе 2024 года постройка затонула. Причиной ЧП тогда называли подъем воды и выпавший снег. На базе людей успокоили: технические ошибки предыдущего года учли. Теперь храм стоит на 34 деревянных сваях, а также в непосредственной близости от берега, сообщил Первый областной. Как URA.RU писало ранее, на городском пляже Тургояка устраивать купели и проводить крестный ход запретили. В качестве причин местная администрация назвала оттепель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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