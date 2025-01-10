На Тургояке, где в январе 2024 года утонул ледяной храм, вновь построили святыню

На озере Тургояк в Миассе Челябинской области возводят храм из снега. Его строят пятый год подряд. Внутри находится купель. О возможности окунуться в нее в Крещение написали в соцсетях организаторы.
«Уважаемые миассцы и гости города! Приглашаем вас на Крещенское погружение в освещенные воды Тургояка», — говорится в сообществе базы отдыха «Форелька» в социальной сети «ВКонтакте».
Пользователи выразили беспокойство по поводу безопасности конструкции, ведь в январе 2024 года постройка затонула. Причиной ЧП тогда называли подъем воды и выпавший снег. На базе людей успокоили: технические ошибки предыдущего года учли. Теперь храм стоит на 34 деревянных сваях, а также в непосредственной близости от берега, сообщил Первый областной.
Как URA.RU писало ранее, на городском пляже Тургояка устраивать купели и проводить крестный ход запретили. В качестве причин местная администрация назвала оттепель.
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