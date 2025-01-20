Эксперт «Валдая» рассказал, кто пытается взять власть в Белоруссии

Белорусская оппозиция вновь попытается прийти к власти в республике. Об этом в интервью URA.RU заявил директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО МИД России, эксперт Валдайского клуба Вячеслав Сутырин.
«Противники союза с Россией рано или поздно попытаются вновь прийти к власти с обещаниями прогресса и свободы, но в итоге быстро перейдут к репрессивным методам, насаждению чуждой абсолютному большинству культуры и символов, противодействию русскому языку. Только такими методами эти политики смогут удерживаться у власти», — заявил Сутырин.
По его мнению, такие силы никогда не смогут опираться на поддержку большинства в Белоруссии. Если оппозиция возьмет власть в свои руки, в стране начнется гражданский раскол и противостояние, как на Украине, добавил доцент МГИМО. Мир и стабильность для россиян и белорусов зависит от развития Союзного государства, резюмировал собеседник URA.RU.
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