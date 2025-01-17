Силовики раскрыли подробности убийства знахаря, в котором подозревают уральского гангстера Овчину

Свердловский экс-авторитет Овчина подозревается в убийстве знахаря в Кедровке

17 января 2025 в 21:22 Размер текста - 17 +

Андрей Овчинников ранее неоднократно был судим Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Под Екатеринбургом убили экс-помощника Трофы Бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина), по предварительным данным, нанес несколько ножевых ранений экс-помощнику вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) Алексею Суродееву (он же Сенсей и Леша-колдун) во время застолья. Об этом URA.RU рассказали в правоохранительных органах Свердловской области. Новость по теме Разборки и захват рынка: чем известен уральский авторитет Овчина, задержанный по делу Колдуна «По версии следствия, 5 января в Березовском фигурант после распития спиртного из личной неприязни причинил знакомому несколько ножевых ранений, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на оказанную медпомощь, скончался через несколько дней», — сообщил старший помощник руководителя областного СУ СКР Александр Шульга. Овчине предъявлено обвинение по статье «Убийство», ему грозит до 15 лет лишения свободы. Овчинникова удалось задержать в одной из больниц Екатеринбурга, добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Выявили и задержали подозреваемого полицейские из подразделения уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с сыщиками ОВД Березовского. Представители МВД установили, что между участниками застолья произошел конфликт, урегулировать который мирным путем не удалось. На начальном этапе расследованием занимались именно полицейские, но с наступлением смерти потерпевшего наработанные материалы были переданы коллегам из СК, к подследственности которых относятся случаи причинения повреждений со смертельным исходом. Сейчас оперативники продолжают оказывать следователям необходимую помощь», — отметил офицер. О смерти Сенсея стало известно 16 января. Ранее он был связан с группировкой «Синие» и Трофой, но в 2000-х отошел от дел и занялся целительством. Суродеев был уважаемым среди жителей поселка Кедровка, где он проживал. Многие обращались к нему за помощью. Похоронят его 18 января в Артемовском. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина), по предварительным данным, нанес несколько ножевых ранений экс-помощнику вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) Алексею Суродееву (он же Сенсей и Леша-колдун) во время застолья. Об этом URA.RU рассказали в правоохранительных органах Свердловской области. «По версии следствия, 5 января в Березовском фигурант после распития спиртного из личной неприязни причинил знакомому несколько ножевых ранений, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на оказанную медпомощь, скончался через несколько дней», — сообщил старший помощник руководителя областного СУ СКР Александр Шульга. Овчине предъявлено обвинение по статье «Убийство», ему грозит до 15 лет лишения свободы. Овчинникова удалось задержать в одной из больниц Екатеринбурга, добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Выявили и задержали подозреваемого полицейские из подразделения уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с сыщиками ОВД Березовского. Представители МВД установили, что между участниками застолья произошел конфликт, урегулировать который мирным путем не удалось. На начальном этапе расследованием занимались именно полицейские, но с наступлением смерти потерпевшего наработанные материалы были переданы коллегам из СК, к подследственности которых относятся случаи причинения повреждений со смертельным исходом. Сейчас оперативники продолжают оказывать следователям необходимую помощь», — отметил офицер. О смерти Сенсея стало известно 16 января. Ранее он был связан с группировкой «Синие» и Трофой, но в 2000-х отошел от дел и занялся целительством. Суродеев был уважаемым среди жителей поселка Кедровка, где он проживал. Многие обращались к нему за помощью. Похоронят его 18 января в Артемовском. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.