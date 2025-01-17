Разборки и захват рынка: чем известен уральский авторитет Овчина, задержанный по делу Колдуна

Задержанный по делу об убийстве уральский гангстер Овчина сидел за захват рынка

17 января 2025 в 19:22 Размер текста - 17 +

Андрею Овчинникову 59 лет. В 2021-м он публично заявил, что закончил с криминалом Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Под Екатеринбургом убили экс-помощника Трофы В Свердловской области задержан криминальный авторитет (хотя сам он себя таковым уже не считает) Андрей Овчинников по прозвищу Овчина или Банзай. Его подозревают в убийстве бывшего помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) Алексея Суродеева, который давно завязал с криминалом и стал народным целителем. За плечами Овчины большая карьера гангстера. Подробнее о ней — в материале URA.RU. Медийный бандит Многие авторитеты боялись связаться с Овчиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 1990-х годах Овчина считался одним из самых медийных криминальных деятелей Свердловской области. Он входил в банду Николая Азарченкова (Азара), которая занималась грабежами и кражами. Другие бандиты считали методы работы Овчинникова чересчур жестокими и неприемлемыми, по этой причине его группировку относили к категории «отморозков». Многие избегали встреч с ним. В 1991-м, в ходе начавшихся криминальных разборок, Овчина был арестован и осужден на 14 лет за бандитизм. Выйдя на свободу в 2005 году, он попытался вернуть былое величие, используя знакомые методы. Но «коллеги» не приняли его. Захват Шарташского рынка Через год Овчину вновь задержали. В этот раз его обвинили в попытке захвата Шарташского рынка, принадлежавшего тогда одному из лидеров ОПГ «Центр» Александру Вараксину. По версии следствия, в мае 2006-го Овчинников и 50 его головорезов приехали к воротам рынка и попытались попасть внутрь, чтобы избавиться от тогдашнего директора организации и завладеть прибылью. Попытка не удалась. Через месяц Овчинников сумел переписать контрольный пакет акций рынка на своих людей. Но его обличили сотрудники правоохранительных органов. Ему вменили мошенничество и посадили в тюрьму. На свободу он вышел в 2012 году. Похищение бизнесмена Овчина считался организатором похищения Анатолия Плетухова Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Новое уголовное преследование Овчины началось в январе 2018 года. Тогда его обвинили в незаконном хранении оружия и похищении предпринимателя Анатолия Плетухова. Последний был совладельцем автостоянки на улице Гражданской, 7а и вел бизнес с Игорем Лучанкиным. После смерти Лучанкина его наследникам перестали выплачивать долю прибыли. Овчиннников, как считало следствие, решил им помочь. Для этого он привлек знакомых спортсменов, которым пообещал передать в безвозмездное пользование помещение автостоянки под организацию спортклуба. Мужчины посадили Плетухова в авто и, по мнению силовиков, передали Овчине. После этого бизнесмен пропал. Его обнаружили мертвым лишь в 2019-м. Через два года Овчинникова оправдали. По мнению суда, силовики не смогли доказать его причастность к преступлению. Проблемы со здоровьем Прокуратура была не согласна с решением суда, поэтому оправдательный приговор был обжалован. Затем его отменили, а дело вернули на новое рассмотрение. Но в апреле 2022 года Овчинников попал в больницу. С тех пор суд над ним не могут возобновить. Врачи запретили ему участвовать в процессах, почти весь 2024-й он провел в стационаре. Смерть Леши-колдуна Утром 17 января в доме Сенсея работали следователи Фото: Сергей Бодров © URA.RU О гибели Алексея Суродеева, известного по прозвищам Сенсей и Леша-колдун, стало известно 16 января. По предварительным данным, его пырнули ножом в поселке Кедровка (Березовский), где он бесплатно занимался целительством. Местные жители говорили URA.RU, что это произошло 3 или 4 января. После этого Сенсей попал в больницу, где позже умер. По словам источника агентства, Овчина был одним из последних, кто приходил к Колдуну в гости. 17 января его задержали силовики. Ему вменяют ч.4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», говорит инсайдер URA.RU. Суродеева похоронят 18 января в Артемовском. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области задержан криминальный авторитет (хотя сам он себя таковым уже не считает) Андрей Овчинников по прозвищу Овчина или Банзай. Его подозревают в убийстве бывшего помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) Алексея Суродеева, который давно завязал с криминалом и стал народным целителем. За плечами Овчины большая карьера гангстера. Подробнее о ней — в материале URA.RU. В 1990-х годах Овчина считался одним из самых медийных криминальных деятелей Свердловской области. Он входил в банду Николая Азарченкова (Азара), которая занималась грабежами и кражами. Другие бандиты считали методы работы Овчинникова чересчур жестокими и неприемлемыми, по этой причине его группировку относили к категории «отморозков». Многие избегали встреч с ним. В 1991-м, в ходе начавшихся криминальных разборок, Овчина был арестован и осужден на 14 лет за бандитизм. Выйдя на свободу в 2005 году, он попытался вернуть былое величие, используя знакомые методы. Но «коллеги» не приняли его. Через год Овчину вновь задержали. В этот раз его обвинили в попытке захвата Шарташского рынка, принадлежавшего тогда одному из лидеров ОПГ «Центр» Александру Вараксину. По версии следствия, в мае 2006-го Овчинников и 50 его головорезов приехали к воротам рынка и попытались попасть внутрь, чтобы избавиться от тогдашнего директора организации и завладеть прибылью. Попытка не удалась. Через месяц Овчинников сумел переписать контрольный пакет акций рынка на своих людей. Но его обличили сотрудники правоохранительных органов. Ему вменили мошенничество и посадили в тюрьму. На свободу он вышел в 2012 году. Новое уголовное преследование Овчины началось в январе 2018 года. Тогда его обвинили в незаконном хранении оружия и похищении предпринимателя Анатолия Плетухова. Последний был совладельцем автостоянки на улице Гражданской, 7а и вел бизнес с Игорем Лучанкиным. После смерти Лучанкина его наследникам перестали выплачивать долю прибыли. Овчиннников, как считало следствие, решил им помочь. Для этого он привлек знакомых спортсменов, которым пообещал передать в безвозмездное пользование помещение автостоянки под организацию спортклуба. Мужчины посадили Плетухова в авто и, по мнению силовиков, передали Овчине. После этого бизнесмен пропал. Его обнаружили мертвым лишь в 2019-м. Через два года Овчинникова оправдали. По мнению суда, силовики не смогли доказать его причастность к преступлению. Прокуратура была не согласна с решением суда, поэтому оправдательный приговор был обжалован. Затем его отменили, а дело вернули на новое рассмотрение. Но в апреле 2022 года Овчинников попал в больницу. С тех пор суд над ним не могут возобновить. Врачи запретили ему участвовать в процессах, почти весь 2024-й он провел в стационаре. О гибели Алексея Суродеева, известного по прозвищам Сенсей и Леша-колдун, стало известно 16 января. По предварительным данным, его пырнули ножом в поселке Кедровка (Березовский), где он бесплатно занимался целительством. Местные жители говорили URA.RU, что это произошло 3 или 4 января. После этого Сенсей попал в больницу, где позже умер. По словам источника агентства, Овчина был одним из последних, кто приходил к Колдуну в гости. 17 января его задержали силовики. Ему вменяют ч.4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», говорит инсайдер URA.RU. Суродеева похоронят 18 января в Артемовском.