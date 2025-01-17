Суд арестовал многомиллионное имущество блогера Лерчек

Троицкий суд Москвы арестовал имущество блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о выводе 250 миллионов рублей из России. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемой Чекалиной Валерии Валерьевны», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Блогер находится под домашним арестом вместе с бывшим мужем и бизнес-партнером.
Следствие утверждает, что они использовали поддельные документы для вывода средств, передает «Ридус». Адвокат Чекалиной заметил, что изначально эта сумма рассматривалась как налоговая задолженность, но впоследствии дело изменилось.
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