Суд арестовал многомиллионное имущество блогера Лерчек

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Имущество Лерчек арестовано
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Троицкий суд Москвы арестовал имущество блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о выводе 250 миллионов рублей из России. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемой Чекалиной Валерии Валерьевны», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Блогер находится под домашним арестом вместе с бывшим мужем и бизнес-партнером.

Следствие утверждает, что они использовали поддельные документы для вывода средств, передает «Ридус». Адвокат Чекалиной заметил, что изначально эта сумма рассматривалась как налоговая задолженность, но впоследствии дело изменилось.

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Троицкий суд Москвы арестовал имущество блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о выводе 250 миллионов рублей из России. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемой Чекалиной Валерии Валерьевны», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Блогер находится под домашним арестом вместе с бывшим мужем и бизнес-партнером. Следствие утверждает, что они использовали поддельные документы для вывода средств, передает «Ридус». Адвокат Чекалиной заметил, что изначально эта сумма рассматривалась как налоговая задолженность, но впоследствии дело изменилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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