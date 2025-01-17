Челябинцам предлагают апартаменты в Абхазии. Скрин

Челябинцы могут снять апартаменты в Абхазии от 15 до 200 тысяч в месяц

17 января 2025 в 23:15 Размер текста - 17 +

Челябинцам предлагают в Абхазии комфортное жилье на зимние месяцы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители Челябинской области могут на длительный срок снять апартаменты в Республике Абхазия в нескольких километрах от границы с Россией. Цены на аренду недвижимости варьируются от 15 до 200 тысяч рублей в месяц. Соответствующая информация размещена на интернет-доске объявлений. «Сдается пятикомнатная квартира в поселке Цандрыпш общей площадь 200 квадратных метров с видом на Черное море. Закрытая территория. 10 километров от аэропорта, три километра от границы с РФ. Цена — 200 тысяч рублей в месяц», — сообщается на сайте «Авито». Автор объявления также сообщил, что апартаменты с видом на Имеретинскую бухту и Гагру находятся на четвeртом этаже. Они рассчитаны на 14 гостей, а обозначенная стоимость актуальна до 14 апреля. Самая дешевая квартира в Абхазии предлагается до лета на интернет-площадке за 15 тысяч рублей. За эти деньги челябинцы могут арендовать двухкомнатный номер в гостинице Сухуми. Помещение площадью 30 квадратных метров располагается у черноморского побережья. Есть бытовая техника, посуда, беспроводной интернет. Также уточняется, что свет в отеле не отключают. Всего на сайте размещено более 500 объявлений с предложением арендовать квартиры в Абхазии. В частности, в Сухуми, Гагре, Новом Афоне, Пицунде и других городах. Как сообщало URA.RU ранее, в челябинские турфирмы перестали поступать заявки на путешествия в Абхазию после протестов и энергетического кризиса в конце 2024 года. Туроператоры начали предлагать клиентам рассмотреть альтернативу. Апартаменты находятся в поселке Цaндрипш Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/gagra/nedvizhimost_za_rubezhom/5-k._kvartira_200_m_abhaziya_3696492855 Челябинцам гарантируют проживание в современном отеле за 15 тысяч в месяц в 120 километрах от аэропорта Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/sukhum/nedvizhimost_za_rubezhom/2-k._kvartira_30_m_abhaziya_3223384546 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области могут на длительный срок снять апартаменты в Республике Абхазия в нескольких километрах от границы с Россией. Цены на аренду недвижимости варьируются от 15 до 200 тысяч рублей в месяц. Соответствующая информация размещена на интернет-доске объявлений. «Сдается пятикомнатная квартира в поселке Цандрыпш общей площадь 200 квадратных метров с видом на Черное море. Закрытая территория. 10 километров от аэропорта, три километра от границы с РФ. Цена — 200 тысяч рублей в месяц», — сообщается на сайте «Авито». Автор объявления также сообщил, что апартаменты с видом на Имеретинскую бухту и Гагру находятся на четвeртом этаже. Они рассчитаны на 14 гостей, а обозначенная стоимость актуальна до 14 апреля. Самая дешевая квартира в Абхазии предлагается до лета на интернет-площадке за 15 тысяч рублей. За эти деньги челябинцы могут арендовать двухкомнатный номер в гостинице Сухуми. Помещение площадью 30 квадратных метров располагается у черноморского побережья. Есть бытовая техника, посуда, беспроводной интернет. Также уточняется, что свет в отеле не отключают. Всего на сайте размещено более 500 объявлений с предложением арендовать квартиры в Абхазии. В частности, в Сухуми, Гагре, Новом Афоне, Пицунде и других городах. Как сообщало URA.RU ранее, в челябинские турфирмы перестали поступать заявки на путешествия в Абхазию после протестов и энергетического кризиса в конце 2024 года. Туроператоры начали предлагать клиентам рассмотреть альтернативу.