17 января 2025

Челябинцам предлагают апартаменты в Абхазии. Скрин

Челябинцы могут снять апартаменты в Абхазии от 15 до 200 тысяч в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Апартаменты в башне "Исеть" "Home Away". Екатеринбург, апартаменты, интерьер
Челябинцам предлагают в Абхазии комфортное жилье на зимние месяцы Фото:

Жители Челябинской области могут на длительный срок снять апартаменты в Республике Абхазия в нескольких километрах от границы с Россией. Цены на аренду недвижимости варьируются от 15 до 200 тысяч рублей в месяц. Соответствующая информация размещена на интернет-доске объявлений.

«Сдается пятикомнатная квартира в поселке Цандрыпш общей площадь 200 квадратных метров с видом на Черное море. Закрытая территория. 10 километров от аэропорта, три километра от границы с РФ. Цена — 200 тысяч рублей в месяц», — сообщается на сайте «Авито».

Автор объявления также сообщил, что апартаменты с видом на Имеретинскую бухту и Гагру находятся на четвeртом этаже. Они рассчитаны на 14 гостей, а обозначенная стоимость актуальна до 14 апреля.

Самая дешевая квартира в Абхазии предлагается до лета на интернет-площадке за 15 тысяч рублей. За эти деньги челябинцы могут арендовать двухкомнатный номер в гостинице Сухуми. Помещение площадью 30 квадратных метров располагается у черноморского побережья. Есть бытовая техника, посуда, беспроводной интернет. Также уточняется, что свет в отеле не отключают.

Всего на сайте размещено более 500 объявлений с предложением арендовать квартиры в Абхазии. В частности, в Сухуми, Гагре, Новом Афоне, Пицунде и других городах.

Как сообщало URA.RU ранее, в челябинские турфирмы перестали поступать заявки на путешествия в Абхазию после протестов и энергетического кризиса в конце 2024 года. Туроператоры начали предлагать клиентам рассмотреть альтернативу.

Апартаменты находятся в поселке Цaндрипш
Апартаменты находятся в поселке Цaндрипш

Челябинцам гарантируют проживание в современном отеле за 15 тысяч в месяц в 120 километрах от аэропорта
Челябинцам гарантируют проживание в современном отеле за 15 тысяч в месяц в 120 километрах от аэропорта

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Жители Челябинской области могут на длительный срок снять апартаменты в Республике Абхазия в нескольких километрах от границы с Россией. Цены на аренду недвижимости варьируются от 15 до 200 тысяч рублей в месяц. Соответствующая информация размещена на интернет-доске объявлений. «Сдается пятикомнатная квартира в поселке Цандрыпш общей площадь 200 квадратных метров с видом на Черное море. Закрытая территория. 10 километров от аэропорта, три километра от границы с РФ. Цена — 200 тысяч рублей в месяц», — сообщается на сайте «Авито». Автор объявления также сообщил, что апартаменты с видом на Имеретинскую бухту и Гагру находятся на четвeртом этаже. Они рассчитаны на 14 гостей, а обозначенная стоимость актуальна до 14 апреля. Самая дешевая квартира в Абхазии предлагается до лета на интернет-площадке за 15 тысяч рублей. За эти деньги челябинцы могут арендовать двухкомнатный номер в гостинице Сухуми. Помещение площадью 30 квадратных метров располагается у черноморского побережья. Есть бытовая техника, посуда, беспроводной интернет. Также уточняется, что свет в отеле не отключают. Всего на сайте размещено более 500 объявлений с предложением арендовать квартиры в Абхазии. В частности, в Сухуми, Гагре, Новом Афоне, Пицунде и других городах. Как сообщало URA.RU ранее, в челябинские турфирмы перестали поступать заявки на путешествия в Абхазию после протестов и энергетического кризиса в конце 2024 года. Туроператоры начали предлагать клиентам рассмотреть альтернативу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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