Челябинские туристы отказываются летать в Абхазию

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Туристы из Челябинска перестали интересоваться турами в Абхазию
Туристы из Челябинска перестали интересоваться турами в Абхазию Фото:
новость из сюжета
Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией

В челябинские турфирмы перестали поступать заявки на путешествия в Абхазию после протестов и энергетического кризиса в конце 2024 года. Как сообщил URA.RU директор по развитию компании «Слетать.ру» Радий Садуртинов, туроператоры также будут предлагать клиентам рассмотреть альтернативу.

«После событий, которые были в конце прошлого года, у нас вообще нет заявок на Абхазию. И мы также будем предлагать рассмотреть другие варианты, если кто-то придет и скажет, что хочет в Абхазию», — сообщил URA.RU Садуртинов.

Протесты начались в ноябре 2024 года. Причиной недовольств стала ратификация соглашения, предоставляющего российским компаниям особые права на инвестпроекты.

Вскоре в республике начался энергетический кризис: из-за сбоя работы Ингурской ГЭС к середине декабря днем электричество стали подавать лишь на три часа. Москва отозвалась на просьбу правительства Абхазии в гуманитарной помощи, начав поставки электроэнергии. Россия также планирует направить 5,2 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие страны.

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В челябинские турфирмы перестали поступать заявки на путешествия в Абхазию после протестов и энергетического кризиса в конце 2024 года. Как сообщил URA.RU директор по развитию компании «Слетать.ру» Радий Садуртинов, туроператоры также будут предлагать клиентам рассмотреть альтернативу. «После событий, которые были в конце прошлого года, у нас вообще нет заявок на Абхазию. И мы также будем предлагать рассмотреть другие варианты, если кто-то придет и скажет, что хочет в Абхазию», — сообщил URA.RU Садуртинов. Протесты начались в ноябре 2024 года. Причиной недовольств стала ратификация соглашения, предоставляющего российским компаниям особые права на инвестпроекты. Вскоре в республике начался энергетический кризис: из-за сбоя работы Ингурской ГЭС к середине декабря днем электричество стали подавать лишь на три часа. Москва отозвалась на просьбу правительства Абхазии в гуманитарной помощи, начав поставки электроэнергии. Россия также планирует направить 5,2 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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