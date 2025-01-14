Челябинские туристы отказываются летать в Абхазию

В челябинские турфирмы перестали поступать заявки на путешествия в Абхазию после протестов и энергетического кризиса в конце 2024 года. Как сообщил URA.RU директор по развитию компании «Слетать.ру» Радий Садуртинов, туроператоры также будут предлагать клиентам рассмотреть альтернативу.
«После событий, которые были в конце прошлого года, у нас вообще нет заявок на Абхазию. И мы также будем предлагать рассмотреть другие варианты, если кто-то придет и скажет, что хочет в Абхазию», — сообщил URA.RU Садуртинов.
Протесты начались в ноябре 2024 года. Причиной недовольств стала ратификация соглашения, предоставляющего российским компаниям особые права на инвестпроекты.
Вскоре в республике начался энергетический кризис: из-за сбоя работы Ингурской ГЭС к середине декабря днем электричество стали подавать лишь на три часа. Москва отозвалась на просьбу правительства Абхазии в гуманитарной помощи, начав поставки электроэнергии. Россия также планирует направить 5,2 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие страны.
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