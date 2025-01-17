Офис президента Украины Владимира Зеленского планирует пресечь деятельность активистов и антикоррупционных структур, которые поддерживаются США и Западом. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Смена американского президента видится офису Зеленского как возможность для пересмотра связей с западными структурами.
«Банковая хочет воспользоваться „пересменкой“ в Вашингтоне, чтобы зачистить целый пласт связанных с западными структурами грантовых активистов, которые ей портят жизнь. Тем более, что большинство из них так или иначе связаны с демпартией США», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Страны.ua».
В случае потери поддержки от Демократической партии США, украинские активисты могут столкнуться с уголовным преследованием или даже с повесткой в военкомат, если откажутся сотрудничать с офисом Зеленского. Офис президента планирует провести тщательный анализ деятельности антикоррупционной системы, созданной под надзором западных организаций.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук предложил возбудить уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского. Основанием для этого, по мнению депутата, должны стать заявления Зеленского, сделанные во время его недавнего визита в Варшаву. Дмитрук утверждает, что Зеленский в ходе пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском призвал к расправе над политиками, которые продолжают участвовать в выборах, говоря о необходимости «открутить голову» таким политическим деятелям, передает телеканал 360.
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