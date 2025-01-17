Осужденный за взятку бывший генерал готов уйти солдатом на СВО

Константин Огиенко, бывший командир 1-й армии ПВО-ПРО, приговоренный к восьми годам лишения свободы и лишенный звания генерал-майора, выразил готовность участвовать в специальной военной операции в статусе солдата. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
«Теперь он готов воевать в любом качестве. Скажут солдатом — значит, солдатом», — передает слова адвоката Игоря Вагина издание. Огиенко был арестован в сентябре 2023 года по обвинению в организации получения взятки через подчиненного, генерал-майора Дмитрия Беляцкого.
Следствие утверждает, что Огиенко и Беляцкий планировали получить от организации сумму в 30 млн рублей за выделение земель оборонного назначения. Сам Огиенко вину не признал.
В июле 2024 года Военный суд вынес приговор офицеру Росгвардии Вадиму Драгомирецкому, признав его виновным в получении взятки и назначив наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Сумма взятки составила 19 млн рублей. Генерал утверждал, что обнаружил деньги на рабочем месте и собирался их вернуть, однако не успел это сделать до момента задержания. Перед вынесением вердикта Драгомирецкий обратился с просьбой о допуске к участию в специальной военной операции, напоминает телеканал 360.
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