Трамп хочет завершить конфликт на Украине ради Нобелевской премии

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью газете Rzeczpospolita заявил, что избранный президент США Дональд Трамп стремится завершить военный конфликт на Украине с целью получения Нобелевской премии мира. По его мнению, это является главной мотивацией Трампа.
«Конечно, это его главная цель. Он мечтает о Нобелевской премии мира, и если он доведет эту войну до конца, то обязательно получит ее», — ответил Миллер на вопрос о возможности Трампа завершить конфликт.
Экс-премьер также считает, что Киеву придется смириться с потерей территорий. Дополнительно Миллер выразил мнение, что политическая ситуация может вынудить Украину к компромиссам в отношении своих территорий в пользу достижения мира.
7 января Трамп признал, что разрешение кризиса в Украине может затянуться дольше, чем предполагаемые им ранее 24 часа во время выборных дебатов, напоминает RT. Он выразил намерение начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу значительно ранее, чем через полгода после своей инаугурации. Специальный представитель США по Украине в администрации новоизбранного президента, Кит Келлог, выразил желание достичь прогресса в решении этого вопроса в течение первых 100 дней.
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