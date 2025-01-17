17 января 2025

Трамп хочет завершить конфликт на Украине ради Нобелевской премии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп допустил, что урегулирование конфликта на Украине может занять больше 24 часов
Трамп допустил, что урегулирование конфликта на Украине может занять больше 24 часов Фото:

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью газете Rzeczpospolita заявил, что избранный президент США Дональд Трамп стремится завершить военный конфликт на Украине с целью получения Нобелевской премии мира. По его мнению, это является главной мотивацией Трампа. 

«Конечно, это его главная цель. Он мечтает о Нобелевской премии мира, и если он доведет эту войну до конца, то обязательно получит ее», — ответил Миллер на вопрос о возможности Трампа завершить конфликт.

Экс-премьер также считает, что Киеву придется смириться с потерей территорий. Дополнительно Миллер выразил мнение, что политическая ситуация может вынудить Украину к компромиссам в отношении своих территорий в пользу достижения мира.

7 января Трамп признал, что разрешение кризиса в Украине может затянуться дольше, чем предполагаемые им ранее 24 часа во время выборных дебатов, напоминает RT. Он выразил намерение начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу значительно ранее, чем через полгода после своей инаугурации. Специальный представитель США по Украине в администрации новоизбранного президента, Кит Келлог, выразил желание достичь прогресса в решении этого вопроса в течение первых 100 дней.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью газете Rzeczpospolita заявил, что избранный президент США Дональд Трамп стремится завершить военный конфликт на Украине с целью получения Нобелевской премии мира. По его мнению, это является главной мотивацией Трампа.  «Конечно, это его главная цель. Он мечтает о Нобелевской премии мира, и если он доведет эту войну до конца, то обязательно получит ее», — ответил Миллер на вопрос о возможности Трампа завершить конфликт. Экс-премьер также считает, что Киеву придется смириться с потерей территорий. Дополнительно Миллер выразил мнение, что политическая ситуация может вынудить Украину к компромиссам в отношении своих территорий в пользу достижения мира. 7 января Трамп признал, что разрешение кризиса в Украине может затянуться дольше, чем предполагаемые им ранее 24 часа во время выборных дебатов, напоминает RT. Он выразил намерение начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу значительно ранее, чем через полгода после своей инаугурации. Специальный представитель США по Украине в администрации новоизбранного президента, Кит Келлог, выразил желание достичь прогресса в решении этого вопроса в течение первых 100 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...