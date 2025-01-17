Блинкен назвал условия для заключения мирного соглашения по Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил готовность поддержать Украину в заключении мирного соглашения с Россией при определенных условиях. Об этом он заявил во время брифинга в Госдепартаменте 16 января.
«Я считаю, что новая администрация [США — прим. URA.RU] находится в том положении, когда, если украинцы того пожелают и сделают такой выбор, она может помочь им заключить выгодную сделку», — сказал госсекретарь. Блинкен также подчеркнул, что одним из ключевых условий для достижения мира является желание украинской стороны прекратить военные действия.
Блинкен отметил, что США готовы оказать необходимую поддержку Украине для достижения мирного решения конфликта, если Киев выразит такое желание. Кроме того, уходящий скоро с поста Блинкен выразил обеспокоенность тем, что российская армия может на время прекращения огня перегруппироваться и вновь атаковать.
В США призвали Трампа для завершения конфликта на Украине объявить о немедленной приостановке военной помощи ВСУ. Трамп также должен приказать всем американским «сотрудникам в форме» покинуть Украину, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, передает RT. В частности бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в ходе интервью для издания Rzeczpospolita высказал мнение, что главной целью новоизбранного президента США, является урегулирование военных действий на Украине, что, по его словам, мотивировано стремлением получить Нобелевскую премию мира.
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