Россиян предупредили, чем может обернуться отдых на Черном море после разлива мазута

Купание в Черном море после разлива мазута может привести к ожогам и аллергии. Пляжи должны быть очищены для отдыха, но вывоз песка может изменить их инфраструктуру. О перспективах туристического сезона в зонах, пострадавших после крушения танкеров, рассказал член-корреспондент, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
«Прогнозируется снижения спроса на курорты Краснодарского края в этом сезоне, так как люди, которые могут выбирать, предпочтут другие места, особенно те, кто ценит чистоту и не хочет рисковать. Сейчас трудно предсказать, как будут выглядеть пляжи к концу мая — только очень смелые люди могут это сделать, если у них нет материальной заинтересованности в своих словах. Одним из результатов уборки мазута и вывоза загрязненного песка станет изменение самого пляжа», — заявил ученый в интервью РБК.
Данилов-Данильян заявил, что мазут не растворяется в воде, поэтому если на расстоянии 100-300 метров от берега плавают редкие сгустки, это не помешает купанию, по крайней мере, до буйков. Однако если кожа коснется сгустка мазута, это может привести к ожогам и аллергическим реакциям, включая экзему. Ученый подчеркнул, для того, чтобы отдыхающие безопасно и комфортно могли находиться на пляже, они должны быть полностью очищены.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. тонн мазута, значительная часть вылилась в море. После разлива мазута в Черном море с нефтяных российских танкеров на места экологического бедствия съехались тысячи волонтеров со всей страны. Президент России Владимир Путин потребовал активных действий по ликвидации разлива. Глава государства поручил всем федеральным и региональным ведомствам в полном объеме выполнить все работы по отчистке мазута в Черном море.
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