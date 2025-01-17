17 января 2025

Шольц надеется, что конфликт на Украине завершится в 2025 году

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Любое решение должно учитывать интересы Украины и Европы, сказал Шольц
Любое решение должно учитывать интересы Украины и Европы, сказал Шольц Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на скорое окончание украинского конфликта в текущем году. Об этом сообщает агентство DPA. Шольц сделал данное заявление во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии в Вольфсбурге.

«Теперь необходимо изучить все варианты, чтобы остановить убийства и достичь мира. Я надеюсь, что в этом году все получится, но посмотрим, возможно ли это», — отметил Шольц. Он также подчеркнул, что любое решение должно учитывать интересы Украины и Европы, и не должно быть найдено в обход этих сторон.

Дефицит ресурсов влияет на желание украинских военных продолжать военные действия против России, пишет «Царьград». Они выразили намерение завершить конфликт к первой половине 2025 года. В ходе встречи с представителями Верховной Рады военные высказались за скорейшее завершение конфликта. Депутат Верховной Рады Анатолий Бурмич сообщил об этом на своем канале в YouTube под названием «Новости Live».

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на скорое окончание украинского конфликта в текущем году. Об этом сообщает агентство DPA. Шольц сделал данное заявление во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии в Вольфсбурге. «Теперь необходимо изучить все варианты, чтобы остановить убийства и достичь мира. Я надеюсь, что в этом году все получится, но посмотрим, возможно ли это», — отметил Шольц. Он также подчеркнул, что любое решение должно учитывать интересы Украины и Европы, и не должно быть найдено в обход этих сторон. Дефицит ресурсов влияет на желание украинских военных продолжать военные действия против России, пишет «Царьград». Они выразили намерение завершить конфликт к первой половине 2025 года. В ходе встречи с представителями Верховной Рады военные высказались за скорейшее завершение конфликта. Депутат Верховной Рады Анатолий Бурмич сообщил об этом на своем канале в YouTube под названием «Новости Live».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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