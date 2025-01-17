Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на скорое окончание украинского конфликта в текущем году. Об этом сообщает агентство DPA. Шольц сделал данное заявление во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии в Вольфсбурге.
«Теперь необходимо изучить все варианты, чтобы остановить убийства и достичь мира. Я надеюсь, что в этом году все получится, но посмотрим, возможно ли это», — отметил Шольц. Он также подчеркнул, что любое решение должно учитывать интересы Украины и Европы, и не должно быть найдено в обход этих сторон.
Дефицит ресурсов влияет на желание украинских военных продолжать военные действия против России, пишет «Царьград». Они выразили намерение завершить конфликт к первой половине 2025 года. В ходе встречи с представителями Верховной Рады военные высказались за скорейшее завершение конфликта. Депутат Верховной Рады Анатолий Бурмич сообщил об этом на своем канале в YouTube под названием «Новости Live».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.