За фасовку красной икры пермякам заплатят 389 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работу на современном производстве в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. Обещают платить до 389 тысяч рублей.
«Для соискателей из Пермского края открыт набор. Простая работа на пивзаводе в Москве. Необходимы фасовщики. Нужно фасовать и упаковывать красную икру в индивидуальную упаковку. Вахта начинается от 15 дней, до 389 тысяч рублей. Оплачиваем 10 дней отпуска через каждые 45 дней вахты», — сообщается в описании вакансий на сайте HeadHunter.
Вахтовикам обещают двухразовое питание за счет работодателя и бесплатное проживание. На работу принимают без опыта. Также работодатель обещает компенсировать проезд от родного города до столицы при предъявлении билета.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут работать вахтовым методом на шоколадную фабрику в Подмосковье. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками продукции. За вахту в 90 рабочих смен обещают платить до 300 тысяч рублей.
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