Дания запаниковала после слов Трампа о захвате Гренландии

В Дании паникуют из-за заявлений избранного президента США Дональда Трампа о том, что он хочет аннексировать Гренландию. Об этом сообщил гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер, отметив, что остров после этого начал получать больше уважения со стороны Копенгагена.
«Дания начинает больше уважать нас, и они паникуют и пытаются связаться с Дональдом Трампом и его администрацией. <...> Но мы больше не хотим иметь посредника в вопросах внешней политики», — заявил Фенкер. Его слова приводит РИА Новости.
Куно Фенкер отметил, что Гренландия готова к сотрудничеству с Данией в области обороны, безопасности, экономики и торговли. Однако остров стремится к равноправному партнерству, без ущемления своих интересов.
Также Фенкер добавил, что изменение герба Дании, на котором теперь изображена Гренландия, не оказало существенного влияния на настроения жителей острова. Они продолжают уважать короля и королевскую семью.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен позвонила Дональду Трампу насчет покупки Гренландии. Она заявила, что остров не продается и сам определит свою независимость, пишет «Ридус». Кроме того, министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Наая Натаниэльсен Гренландии подчеркнула, что остров открыт для мирового сотрудничества. Однако он принадлежит гренландцам и не ассоциируется ни со Штатами, ни с Данией, передает деловое издание «Взгляд».
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