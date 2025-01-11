В парламенте Дании хотят попросить Россию защитить Гренландию от Трампа: в чем суть противостояния

Избранный президент США Дональд Трамп вознамерился купить Гренландию у Дании. Его желание вызвало резкую критику у датчан, а в парламенте страны призвали попросить Россию о защите. Зачем Трампу понадобился крупнейший на Земле остров, как его могут приобрести, и каковы интересы Москвы в его защите — в материале URA.RU.
Трамп захотел присоединить Гренландию к США
В своей последней пресс-конференции, проведенной 7 января, Трамп заявил о возможности введения тарифов в отношении Дании, если последняя откажется уступить Гренландию. Политик отметил, что речь идет не о военной интервенции, а о желании купить территорию.
Между тем, Дания не спешит поддаваться давлению Трампа. В интервью для телеканала TV2 премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что решение о будущем Гренландии должны принимать ее жители. А глава гренландского правительства и лидер партии за независимость Гренландии Муте Эгеде подчеркнул нежелание жителей острова продавать его другой стране.
Согласно договору 2009 года, Гренландия может объявить независимость от Дании только после проведения референдума среди жителей острова. Муте Эгеде намекнул на возможность проведения такого референдума в 2025 году, подчеркивая, что Гренландия должна строить свои международные и торговые отношения без посредничества Дании.
В Дании захотели позвать на помощь Россию
В парламенте Дании обсуждается возможность обращения за помощью к России в случае агрессивных действий со стороны США по отношению к Гренландии. Депутат от Социалистической народной партии Карстен Хенге выразил уверенность в необходимости таких мер.
«В ситуации крайней эскалации и напряженности нам нужно пойти на крайние меры и обратиться за помощью к России для решения этой проблемы. Я уверен, что наша просьба будет услышана, потому что Россия не позволит Гренландии стать частью США. Для России это так же невыгодно, как и для нас», — передает его слова MK.RU.
Однако Хенге не уточнил, каким образом Россия могла бы защитить Гренландию от американского влияния. Через два часа после публикации своего заявления он удалил пост в социальных сетях.
Зачем Трампу Гренландия
Переходная команда избранного президента США обсуждает с представителями бизнеса Гренландии возможности для развития проектов по добыче редкоземельных металлов и строительству новой гидроэлектростанции. На острове обнаружены значительные запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов, что делает его привлекательным для инвестиций. Эти ресурсы используются в производстве электронных устройств, а инвестиции в минерально-сырьевой сектор Гренландии могут помочь США противостоять доминированию Китая на мировом рынке редкоземельных металлов.
Какой интерес у России в Гренландии
Москва считает необходимыми мир и стабильность в Арктическом регионе, видя в нем зону своих национальных и стратегических интересов. Для этого страна готова работать со всеми государствами, прокомментировал слова Трампа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Арктическая зона — это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы присутствуем в Арктической зоне, будем там присутствовать дальше», — сказал представитель Кремля.
Контроль над Гренландией может позволить развивать США свое влияние в Арктике, заявлял Трамп. По его словам «штатам абсолютно необходимо владеть Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Он отметил некие угрозы со стороны России и Китая в данном регионе, однако не конкретизировал свою мысль.
31 июля 2022 года президент России Владимир Путин, в свою очередь, утвердил новую Морскую доктрину страны. Арктическая зона России и акватория Севморпути отнесены в этом документе к числу жизненно важных зон, которые страна будет защищать любой ценой, вплоть до применения военной силы. А их развитие стало одним из национальных приоритетов.
Журнал National Interest отметил, что близость Гренландии к арктическим судоходным путям означает, что она может играть ключевую роль в управлении, обеспечении и контроле этих новых торговых путей. Этот маршрут приобретает все большее значение в связи с таянием льдов в Арктике, что создает постоянно используемые маршруты, которые могут сократить время и затраты на транспортировку между Европой и Азией.
«Большая амбиция России — развитие Северного морского пути через Северное Ледовитое море, что сократило бы время доставки китайских товаров в Европу через Суэцкий канал почти вдвое. Большая часть первоначальных планов России по добыче ресурсов в Арктике была связана с Западом», — пишет журнал.
Таким образом, отношения Гренландии, России, Китая и Соединенных Штатов повлияют на будущее мировой торговли и международных отношений на Крайнем Севере. Также заметным будет влияние на борьбу за глобальное преимущество между тремя великими державами, отметил National Interest.
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